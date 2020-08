Prognoza pogody na niedzielę 16 sierpnia. Uwaga na burze!

Niedziela będzie kolejnym słonecznym dniem w większości kraju, tylko na południu i południowym-wschodzie kraju zaobserwujemy wzrost zachmurzenia kłębiastego do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 10-30 mm i burzami. Temperatura maksymalna wyniesie od 27℃ na Suwalszczyźnie, 29℃ w centrum kraju do 31℃ na Pomorzu Zachodnim. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny do 90 km/godz.

