Kalima dotarła do Europy. We wtorek zjawisko będzie widoczne nad Polską

Kalima to zjawisko, które dokuczliwe jest szczególnie dla mieszkańców Wysp Kanaryjskich. To unoszony przez wiatry pył znad Sahary, który utrudnia widoczność, osadza się na domach i samochodach. Zjawisko związane jest z występującym co roku zjawiskiem warstwy powietrza saharyjskiego.

Pył z Sahary dotrze do Polski

Czasami wiatry unoszą saharyjski pył na północ, nad Europę. I właśnie to ma miejsce w ostatnich dniach. Pył poszybował już nad Hiszpanię, Francję i Niemcy, a we wtorek i środę ma dotrzeć także nad Polskę.

Z prognozy zamieszczonej na Twitterze przez Marka Parringtona, głównego naukowca z Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), wynika, że w naszym kraju saharyjski piasek może zasnuć niebo we wtorek i środę. Zjawisko ma być zauważalne przede wszystkim na północy kraju, choć w mniejszym zakresie dotrze też nad cały obszar Polski.

Co przyniesie kalima?

W regionach szczególnie dotkniętych zjawiskiem (a więc raczej nie w Polsce), jakość powietrza może znacznie spaść. Wysokie stężenia pyłu mogą mieć wpływ na problemy z oddychaniem i wywoływać reakcję alergiczną.

Oprócz tego pył może wywołać czerwony odcień nieba oraz intensywniejsze niż zwykle kolory w czasie wschodu i zachodu słońca.

