Na wiosnę trzeba jeszcze poczekać. W wielu regionach spadnie dzisiaj śnieg

W środę 17 marca będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na zachodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu ze śniegiem do 2 mm, a na południu śniegu do 2 cm, w górach do 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 3℃ na Warmii i Suwalszczyźnie oraz w Małopolsce, 5℃ w centrum kraju do 6℃ na Pomorzu Zachodnim.

Prognoza pogody na czwartek 18 marca

W czwartek zachmurzenie będzie zmienne. Na zachodzie kraju wystąpią przelotne opady śniegu. Termometry pokażą od 1℃ na Podlasiu do 5℃ na Dolnym Śląsku.

