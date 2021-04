Alerty IMGW dla dziewięciu województw. Dwa rodzaje ostrzeżeń

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed przymrozkami dla czterech województw z północno-zachodniej Polski. Żółte alerty będą obowiązywać w zachodnich powiatach woj. pomorskiego, niemal w całym woj. zachodniopomorskim oraz w północnych powiatach woj. lubuskiego i wielkopolskiego.

Temperatura w wyżej wymienionych regionach może spaść do jednego stopnia Celsjusza poniżej zera, a przy gruncie termometry mogą wskazywać trzy kreski na minusie. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 1 w nocy z 12 na 13 kwietnia i będą ważne do wtorku do godz. 7.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami i śniegiem

IMGW wydało również drugi rodzaj alertów dla rejonów górskich i podgórskich Sudetów. Ostrzeżenia 1. stopnia przed opadami śniegu wydano dla południowych powiatów woj. dolnośląskiego, powiatu nyskiego i prudnickiego na Opolszczyźnie, a także dla woj. świętokrzyskiego i północnej części woj. małopolskiego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w tych regionach może spaść od 5 do 10 cm pokrywy śnieżnej. Lokalnie w Kotlinie Kłodzkiej może spaść nawet do 15 cm białego puchu. Alerty w zależności od regionu obowiązują do poniedziałku do godz. 22 albo do wtorku do godz. 6 lub 12.

Z kolei intensywne opady białego puchu spodziewane są dla powiatów: cieszyńskiego, bielskiego i żywieckiego na Śląsku oraz w pasie od Suchej Beskidzkiej po Gorlice w woj. małopolskim. Tam ma spaść od 20 do 30 cm śniegu. Alerty zostały wydane do 14 kwietnia do godz. 14.