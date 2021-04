Powrót zimy? W najbliższych dniach pogoda postraszy przymrozkami

Złe wieści dla wszystkich, którzy z upragnieniem czekali na wiosnę. Choć kwiecień przynosił nam już dni, kiedy było ciepło, to teraz jednak przypomni, że zima wciąż nie odeszła na dobre. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla całego kraju. Jak alarmuje – noc z 26 na 27 kwietnia upłynie pod znakiem przymrozków. Ostrzeżenia dla wschodniej ściany naszego kraju obowiązywać będą dzień dłużej – do 28 kwietnia.

Wedle komunikatu, termometry pokażą od -2 do nawet -7 stopni Celsjusza. Najzimniej na południu Polski, gorsza pogoda będzie występować również w województwach we wschodniej części kraju. Temperatura przy gruncie sięgnie z kolei do nawet -9 stopni Celsjusza.

Jaka będzie tegoroczna majówka?

Instytut nie ma także najlepszych wieści w kwestii pogody podczas tegorocznej majówki. Sobota i niedziela (1 i 2 maja) zapowiada się pochmurnie, choć im dalej na północ, tym ładniejsza aura. Najgorsza pogoda zapowiadana jest na południu naszego kraju – tam miejscami spadnie deszcz. Temperatura będzie jednak na plusie – od 7 do 14 stopni Celsjusza.

