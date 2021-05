Alerty IMGW. Czekają nas przymrozki, a miejscami mróz

W sobotę IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia o wystąpieniu przymrozków w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim oraz we niektórych powiatach województw: kujawsko-pomorskiego i śląskiego.

Ostrzeżenia przed przymrozkami na noc z soboty na niedzielę

Synoptycy przewidują, że przymrozki podzielą Polskę - we wschodniej i centralnej części kraju oraz na dużym obszarze na północy i południu należy spodziewać się spadku temperatury powietrza do około 0°C, przy gruncie do -2°C. Najchłodniej będzie w niektórych południowych powiatach Polski, gdzie miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3°C, przy gruncie do -5°C.

Zimno będzie także w powiecie augustowskim, gdzie na przeważającym obszarze prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1℃. przy gruncie do -3℃ (lokalnie do -5 st. C). W większości przypadków ostrzeżenia obowiązują od godziny 22:00 w sobotę 8 maja do godziny 8:00 w niedzielę 9 maja.

Co znaczą ostrzeżenia 1. stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.