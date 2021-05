W niedzielę nie zabraknie burz. W niektórych miejscach może spaść grad

Niedziela przyniesie przelotne opady deszczu. Na zachodzie i wschodzie może zagrzmieć – burzom towarzyszyć będą opady o sumie 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, możliwy jest także grad. Termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 20℃ na wschodzie. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany, w porywach burzowych rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu, a na zachodzie i północy burz z opadami do 10-30 l/mkw. oraz możliwym gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 16℃ na Górnym Śląsku i w Małopolsce do 19℃ na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr, który w porywach burzowych osiągnie do 80 km/h.

Pogoda na wtorek

We wtorek należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Na wschodzie wystąpią burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15℃ na Pomorzu do 17℃ na południu. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu, który w porywach burzowych do rozpędzi się do 80 km/h.

