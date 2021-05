Wtorek z deszczem w całym kraju. W niektórych regionach pojawią się burze

We wtorek 18 maja będzie pochmurno, ale pojawią się przejaśnienia. Okresami wystąpią opady deszczu do 10-20 l/mkw., na zachodzie i wschodzie burze z opadami do 20 l/mkw. Termometry pokażą od 14℃ na Wybrzeżu, przez 15℃ w centrum kraju, do 20℃ na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, zachodni i północno-zachodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 80 km/h.

Prognoza pogody na środę 19 maja

Środa 19 maja zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie, południu i w centrum kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw., a na południu burze z opadami do 20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 14℃ na zachodzie i południowym zachodzie, przez 15℃ w centrum kraju, do 17℃ na Podkarpaciu.

