Pogoda na Boże Ciało i długi weekend. „Mamy dobre wiadomości i prognozy”

3 czerwca w Boże Ciało będzie słonecznie w całym kraju, a zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Wyjątkami są Suwalszczyzna i Podlasie, gdzie zachmurzenie będzie spore i to tam mogą spaść słabe opady deszczu. Termometry wskażą od 19 st. na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, 21 w centrum kraju i 24 na Ziemi Lubuskiej. Wiatr południowo-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na Boże Ciało i długi weekend

Z publikacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że pogoda z 3 czerwca utrzyma się przez resztę dni długiego weekendu rozpoczynającego się w Boże Ciało.

„Na długi weekend mamy dobre wiadomości i prognozy. W nadchodzący weekend nad Polską dominował będzie klin wyżowy, który zapewni nam stabilną, przeważnie suchą pogodę z niewielkim zachmurzeniem. Zrobi się też cieplej” – czytamy w jednym z tweetów IMGW.

Piątek 4 czerwca przyniesie – jak czwartek – możliwość słabych i przelotnych opadów na wschodzie Polski, głównie na Warmii i Mazurach. Tego dnia będzie od 20℃ do 25℃ w całym kraju.

Pogoda w sobotę 5 czerwca również zapowiada się na słoneczną z możliwością wystąpienia lokalnych, popołudniowych opadów deszczu na wschodzie i północy Polski. Temperatura będzie od 21 do 25℃ na południu, a na północy – od 17 do 20℃.

Niedziela 6 czerwca zapowiada się podobnie, natomiast deszcz może spaść na południu Polski i południowym zachodzie (temperatura będzie wahała się od 21 do 25℃. z wyjątkiem terenów nadmorskich i podgórskich – tam będzie chłodniej, od 17 do 21 st. C).