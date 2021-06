Mammatus. Czym są dziwne chmury widoczne nad Warszawą? Wyjaśniamy

twitter

W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo zdjęć i nagrań, które pokazują, co dziś mogli na niebie zobaczyć mieszkańcy Mazowsza, a w szczególności Warszawy. Na niebie pojawiły się bowiem niezwykłe chmury – przypominające bąbelki lub krowie wymiona.

Czym są mammatusy? Wyjaśniamy

Określenie „krowie wymiona” nie pojawia się tu bez przyczyny, ponieważ wspomniane chmury to mammatusy. „Mam” z języka łacińskiego to inaczej wymię lub pierś, co tłumaczy nazwę tej chmury doskonale. Faktycznie, mammatusy wyglądają jak krowie wymiona, lub po prostu połączone ze sobą sploty bąbelków.

Mammatusy prezentują się w postaci wypukłości znajdujących się w dolnej części chmury. Specjaliści tłumaczą, że zjawisko to może się pojawić w różnych rodzajach chmur – cirrus, cirrocumulus, altostratus, altocumulus, stratocumulus, czy cumulonimbus. Mammutsy pojawiają się przeważnie przy chmurach typu stratocumulus i cumulonimbus – u ich podstawy lub w dolnej części.

Powody, dla których na niebie pojawia się taki rodzaj zjawiska są różne – dla każdego rodzaju chmur mogą być inne. Punktem wspólnym są jednak prawdopodobnie duże różnice temperatury, wilgotności i pędu wiatru między warstwami chmur.

