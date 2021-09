Środa chłodna i z opadami deszczu. W weekend będzie dużo cieplej

W środę wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na południu i lokalnie w centrum kraju okresami popada deszcz o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 13℃ w centrum kraju, do 17℃ na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-zachodni słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na czwartek 23 września

W czwartek 23 września Polska dostanie się pod wpływ głębokiego, wieloośrodkowego niżu z frontem atmosferycznym, który wieczorem i w nocy przyniesie chmury z deszczem w całym kraju oraz gwałtowny i porywisty wiatr na Pomorzu. Zachmurzenie będzie tego dnia umiarkowane i duże. Po południu na Pomorzu oraz miejscami na Mazurach i Suwalszczyźnie prognozuje się opady deszczu do 5-10 l/mkw., miejscami 10-15 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 12℃ na Suwalszczyźnie, przez 16℃ w centrum kraju, do 19℃ na Dolnym Śląsku. Zachodni i południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, w ciągu nocy dość silny. Na północy w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę, a na wybrzeżu miejscami może osiągać 70-90 km/h.

Pogoda na piątek 24 września

Piątek 24 września przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu do 5-15 l/mkw. w pasie południowym, na północnym zachodzie i miejscami na północy. Na pozostałym obszarze nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11℃ na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 15℃ w centrum kraju, do 17℃ na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h.

Pogoda na sobotę 25 września

Sobota 25 września upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami. Na krańcach północno-wschodnich kraju wystąpią słabe opady deszczu do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 16℃ na Suwalszczyźnie, przez 18℃ w centrum kraju, do 21℃ na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h.

Pogoda na niedzielę 26 września

Na niedzielę 26 września synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane, okresowo z większymi rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie od 19℃ na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 21℃ w centrum kraju, do 23℃ na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami powieje silniej.

