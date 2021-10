Do Polski zbliża się wir niżowy. Przyniesie deszcz i bardzo silne wichury

W poniedziałek 18 października aura jeszcze będzie spokojna, jednak w większości regionów pojawiać się będzie zachmurzenie i deszcz. Tego dnia dobrą pogodę prognozuje się tylko na południu kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

We wtorek na pogodę wpłynie wyż środkowoeuropejski. W większości regionów wystąpi umiarkowane lub duże zachmurzenie. Na północy deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

W środę do Polski przybędzie wir niżowy

Od środy należy się spodziewać wpływu wiru niżowego znad północnego Atlantyku i Skandynawii. Przyniesie on deszcz, wichury i sztorm na Bałtyku. Dopiero w sobotę niż odsunie się nad rosyjską Arktykę, a Polski sięgnie spokojniejszy klin wyżowy i wiatr się uspokoi.

Prognozy pokazują, że od zachodu w głąb kraju przemieszczać będą się opady deszczu. Bezdeszczowo jedynie na południu Polski. Na termometrach zobaczymy od 13 stopni C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Śląsku. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-90 km/h.

W czwartek wiatr będzie jeszcze silniejszy. W porywach osiągnie do 60-90 km/h. Na Wybrzeżu i Pomorzu porywy sięgną do 110 km/h. I tym razem deszczowo w większości regionów oprócz południa. Termometry pokażą od 14 st. C na Pomorzu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Dolnym Śląsku. W piątek od 12 do 15 stopni Celsjusza i utrzymujący się silny wiatr i miejscowe opady deszczu.

