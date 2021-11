Do Polski wkraczają opady deszczu. Załamanie pogody we Wszystkich Świętych

Niedziela 31 października będzie w większości słoneczna we wszystkich regionach naszego kraju. To także ostatni dzień, kiedy aura dopisze. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku południowego.

Pogoda na Wszystkich Świętych

Sytuacja będzie się przedstawiać gorzej już następnego dnia – 1 listopada. Dzień Wszystkich Świętych w pasie centralnym upłynie ze zmiennym zachmurzeniem. Na wschodzie kraju będzie słonecznie, a na krańcach zachodnich pojawią się już pierwsze przelotne opady deszczu.

Termometry pokażą maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie do 15 stopni Celsjusza w centrum. Wiatr będzie się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowy.

Zaduszki. Jaka pogoda czeka nas 2 listopada?

W Zaduszki, czyli 2 listopada, coraz więcej deszczu. Przelotnie popada na zachodzie i w centrum kraju, poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 8 stopni Celsjusza na Podlasiu do 11 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków zmieniających się.

