Pogoda długoterminowa. Dwa oblicza grudnia. Co z Bożym Narodzeniem?

Najnowsze prognozy długoterminowe wskazują, że grudzień pokarze dwa różne oblicza. Jego pierwsza połowa będzie wyróżniała się większą ilością opadów (przeważnie śniegu), a także nieco niższą temperaturą.

Druga połowa miesiąca ma być już inna. Możemy się wtedy spodziewać mniejszej ilości opadów i wyższych temperatur. To niestety nie jest najlepsza wiadomość dla wszystkich osób, które liczyły na białe święta. Choć nic jeszcze nie jest przesądzone.

Pogoda długoterminowa na grudzień. Temperatura „w normie”, czyli będzie raczej chłodno

– Jeżeli chodzi o temperaturę, to w grudniu będzie ona w normie w odniesieniu do normy wieloletniej – słyszymy od dr. Mandala. Co to dla nas oznacza? Norma wieloletnie to średnia miesięczna temperatura z okresu ostatnich 30 lat. Okres ten sortuje się pod względem temperatury od najzimniejszych do najcieplejszych. Uzyskane dane dzieli się na 3 kategorie. 10 lat z najniższymi wartościami wyznacza temperaturę „poniżej normy”, 10 środkowych lat to okres „w normie”, a 10 najcieplejszych lat to kategoria „powyżej normy”. Taką samą klasyfikację stosuje się również w kwestii opadów.

W rozmowie z nami meteorolog IMGW-PIB, podkreślił, że w ostatnich dziesięciu latach aż siedmiokrotnie mieliśmy do czynienia z grudniem, który mieścił się w kategorii „powyżej normy”. Dlatego możemy spodziewać się, że tegoroczny grudzień będzie należał raczej do chłodniejszych, niż bywało to w ostatnich dziesięciu latach. – Aż siedem najcieplejszych grudni uwzględnionych w normie wieloletniej wystąpiło właśnie w ostatnich dziesięciu latach. Ostatni chłodniejszy grudzień mieliśmy w 2012 roku – informuje dr. Alan Mandel.

Co ciekawe, prognozy długoterminowe wskazują, że grudzień będzie „powyżej normy”, jeżeli chodzi o opady. – Najwięcej opadów spodziewamy się na północy kraju. Zdecydowanie mniej powinno być ich na południu – przekazał meteorolog. – W najbliższych dniach powinniśmy spodziewać się opadów śniegu. Taki stan rzeczy powinien utrzymać się do połowy miesiąca. Pierwsza połowa miesiąca powinna być również chłodniejsza. Później spodziewamy się ocieplenia – doprecyzował.

Do ocieplenia ma dojść z powodu zmiany cyrkulacji. Do naszego kraju w połowie miesiąca dotrze powietrze znad Atlantyku, a to zimą przynosi ocieplenie. – W związku z nadejściem cyrkulacji Atlantyckiej pogoda będzie bardziej zmienna. Raz temperatura utrzyma się powyżej zera, innym razem spadnie poniżej tej wartości. Niestety na ten moment nie możemy dokładnie oszacować, jak dokładnie będzie wyglądała sytuacja pogodowa w drugiej połowie miesiąca – podsumował Alan Mandal.

Pogoda na Boże Narodzenie. Coraz mniejsza szansa na „białe święta”

O prognozie długoterminowej na Boże Narodzenie pod koniec listopada rozmawialiśmy z Grzegorzem Walijewskim z IMGW-PIB. Najnowsze modele europejskie wskazywały wtedy, że w Polsce południowej i wschodniej mamy 60 proc. szans na dobową temperaturę poniżej 0 st. C, a w centrum szanse na to wynoszą 50. proc. Dane wskazywały również na to, że w zasadzie w całym kraju możemy się wtedy spodziewać opadów śniegu.

– Jeżeli dodamy te dwie właściwości, czyli temperaturę i opady to wynika z tego, że jest 60-procentowe prawdopodobieństwo, że na wschodzie i południu kraju wystąpią opady i będą to właśnie opady śniegu. Skoro temperatury mają być mniejsze od zera, to biały puch będzie miał szansę się utrzymać – podsumowywał wówczas rzecznik IMGW-PIB.

Obecnie szanse na białe święta nie są już tak wysokie. – Jeżeli chodzi o opady śniegu, to w tym momencie mamy 40-50 proc. szans na opady śniegu na północy kraju. W górach jest to ok. 60 proc. szans, ale czy te prognozy się sprawdzą, dopiero się okarze – dodał Mandal i podkreślił, że więcej na temat pogody w Boże Narodzenie będziemy wiedzieć za ok. dwa tygodnie.

Mniej optymistycznie wyglądają prognozy związane z temperaturą. Wskazują one, że średnia temperatura w drugiej połowie grudnia ma wynieść ok. 0 st. C, co nie daje nadziei na utrzymanie się pokrywy śnieżnej. Na podobnym poziomie ma się utrzymać również średnia temperatura w skali całego miesiąca. Cieplej może być jedynie na północy kraju, a nieco chłodniej na południu.

