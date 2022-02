Alerty RCB na weekend. „Prędkość wiatru może dochodzić do 100 km/h”

Najbliższe dni przyniosą opady i wietrzną pogodę. „Przechodzące po sobie ciepłe i chłodne fronty atmosferyczne, związane kolejno z niżami Quenna i Roxana, będą dawać sporo opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem i śniegu” – informuje IMGW.

W sobotę Polska będzie znajdować się w zasięgu niżu znad Morza Norweskiego. Spodziewane są wahania ciśnienia w związku z przechodzeniem przez Polskę chłodnych frontów atmosferycznych. Będzie silnie wiało z zachodu. Możliwe opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a także burze.

Alerty RCB

IMGW wydał ostrzeżenia 1. i 2. stopnia, które będą obowiązywały do 5 lutego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do osób przebywających na terenie 8 województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, dolnośląskiego. „Dziś w nocy i jutro prędkość wiatru może dochodzić do 100 km/h” – przestrzega RCB.

MSWiA radzi kierowcom, aby podczas silnego wiatru przeparkować samochód w bezpieczne miejsce, jeśłi był zaparkowany pod drzewami i zachować ostrożność przy wyjeździe z odsłoniętej drogi na otwartą przestrzeń, gdyż istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.