Ogromny pożar we Włoszech. Ewakuacja ludności i blokada dróg

Ewakuowano ok. 200 osób we wtorkowy wieczór (19.07) w pobliżu miasta Lukka w Toskanii (tj. wzgórz w Massarosie na terenie Versilii) ze względu na szalejący ogień. Płomienie pochłonęły ok. 500 hektarów lasów i krzewów oraz 7 gospodarstw domowych. Front pożaru ma mieć 1 km długości. Eugenio Giani, gubernator regionu, napisał na Twitterze, że w nocy eksplodowało jeszcze kilka zbiorników LPG, a ogień wzmacniał silny wiatr.

Walka z ogniem w nieprzejezdnej Toskanii

W akcji gaśniczej bierze udział nie tylko okoliczna straż pożarna, ale także jednostki z Lombardii i Emilii-Romanii. Walka z płomieniami jest też toczona z góry – zaangażowano samoloty gaśnicze Canadair oraz helikoptery. Włochy nieustannie starają się powstrzymać szalejący ogień, jednak dym dociera do okolicznych prowincji. Sytuację pogarsza również prognoza pogody – przewiduje się, że temperatura osiągnie 40 stopni w wielu miastach.

Odcinek autostrady A4 pomiędzy Redipuglią a Lisertem (w kierunku Trieste) ma być zablokowany w wyniku prowadzonych działań. W nocy z 19 na 20 lipca płomienie miały być w odległości 250 m od wspomnianej trasy. Co istotne, pojawiają się doniesienia, że w samym Trieste także pojawił się ogień, przez co droga łącząca odcinki A11 z E80 została zablokowana.

Obszary dotknięte pożarami we Włoszech

Ogień niszczy nie tylko Toskanię, ale także okolice największych metropolii – Rzymu, Florencji czy Mediolanu. Włoskie media donosiły też o pożarze w pobliżu jeziora Garda, w którym obserwuje się dramatycznie niski poziom wody. Płomienie miały się jeszcze pojawiać na Sycylii i Sardynii, przede wszystkim na terenach zalesionych. Niestety, to prawdopodobnie nie koniec doniesień o pożarach we Włoszech: na południu kraju panuje największa susza od 70 lat, a prognozy pogody wciąż wykazują ekstremalne temperatury na kolejne dni.

