Pogoda długoterminowa. Uwaga na ochłodzenie

Temperatura w pierwszej połowie września była zdecydowanie niższa od normy, jaką ustalono przez lata 1991-2020 dla tego miesiąca. Niestety, okazuje się, że podobna tendencja utrzyma się przez nadchodzący tydzień. Synoptycy pocieszają jednak, że początek października będzie cieplejszy niż w poprzednich latach. Wiemy również, jak mają wyglądać opady przez pierwsze tygodnie jesieni.

Pogoda długoterminowa. Prognoza na pięć tygodni

Jak można przeczytać w długoterminowej prognozie pogody od IMGW, termometry będą wskazywać dosyć niskie wartości prawie do końca września. Temperatura maksymalna w 38. tygodniu roku (19-25.09) wyniesie od 14°C na wschodzie kraju do 16°C na zachodzie. Mieszkańcy południa odnotują natomiast jedynie 10°C. Kolejny tydzień (26.09-02.10) przyniesie lekką poprawę, ponieważ słupki rtęci będą się zatrzymywać głównie ok. 15-17. kreski, a dotychczasowy biegun zimna rozgrzeje się do 14°C.

Co więcej, temperatura w pierwszej połowie października okaże się nieco wyższa od normy, jaką ustalono dla tego miesiąca. Termometry wskażą średnio od 12°C do 16°C w 40. tygodniu roku (03-09.10), jednak te wartości zaczną spadać w kolejnych dniach. Chociaż nowy miesiąc będzie cieplejszy niż zwykle, jesień przyniesie nieuchronne ochłodzenie, przez co następny tydzień (10-16.10) stanie pod znakiem 12-15°C. Warto też dodać, że między 17 a 23 października odnotujemy już tylko 10-14°C.

Czy będzie deszczowo? Oto prognoza opadów na pięć tygodni

IMGW opublikował również długoterminową prognozę tygodniowych sum opadów. Jak widać, najbardziej deszczowo będzie pomiędzy 19 i 25 września. Synoptycy przewidują, że opady staną się dosyć dotkliwe dla mieszkańców południa, gdzie będą odnotowywane najniższe temperatury maksymalne. Wszystko wskazuje jednak na to, że deszcz nie da się nadmiernie we znaki w kolejnych tygodniach.

