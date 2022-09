Pogoda na jutro i pojutrze. Nadciągają potężne wichury

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali nową prognozę pogody na najbliższe dni. Synoptycy przewidują, że aura ulegnie gwałtownemu pogorszeniu, ponieważ nadciągają masy zimnego powietrza. Możemy się jednak spodziewać nie tylko odczuwalnego ochłodzenia, ale także naprawdę intensywnych porywów wiatru. Niektóre źródła donoszą, że piątkowe wichury mają osiągać prędkość nawet do 80 km/h. IMGW prognozuje, że wkrótce pojawią się ostrzeżenia przed silnym wiatrem w nadmorskich miejscowościach.

Prognoza pogody na czwartek oraz piątek. Uwaga na wichury

Zmiana pogody jest spowodowana skandynawskim niżem, który sprowadza do kraju chłodniejsze masy powietrza z północy kontynentu. Co więcej, zjawisko niesie za sobą również przelotne opady deszczu, burze oraz niebezpieczne wichury. Warunki biometeorologiczne mogą być zatem wyjątkowo niekorzystne, ponieważ nawet ciśnienie w nadmorskich rejonach ma delikatnie spaść poniżej przyjętej normy. Mieszkańcy północy mogą odczuwać więc spadek nastroju i lekkie zmęczenie, dlatego warto odpowiednio dostosować swoje plany na nadchodzące dni.

Temperatura maksymalna w czwartek powinna się natomiast kształtować na poziomie 16-20°C, jednak w piątek nastąpi już lekkie ochłodzenie. Słupki rtęci zatrzymają się wówczas w najcieplejszym momencie dnia na 12. kresce na północy i południowym zachodzie, a mieszkańcy pozostałych rejonów odnotują ok. 16-18°C. Warto też wspomnieć, że w piątek prawdopodobnie wystąpi większe zachmurzenie, a wraz z nim – zjawiska burzowe. Chociaż wichury mogą być najbardziej odczuwalne na północy, porywisty wiatr ma pojawić się w całym kraju, zaleca się zatem zabezpieczenie elementów ruchomych na podwórkach.

Jaka pogoda na weekend? Oto aktualne prognozy

Niekorzystna aura ma się utrzymać przez cały weekend. Eksperci twierdzą, że temperatura maksymalna spadnie do ok. 9°C na obszarach podgórskich i 12-16°C w pozostałych regionach. Niestety, jesień ma pokazać swoje najgorsze oblicze, bo przewiduje się, że zachmurzenie nadal będzie stosunkowo wysokie. Możemy się również spodziewać przelotnych opadów deszczu i ewentualnych burz. Wszystko wygląda zatem na to, że nadchodzący weekend nie będzie sprzyjał spacerom i najlepiej będzie go spędzić w domu.

