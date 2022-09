Pogoda na przyszły tydzień. Zdecydowany spadek temperatury

Chociaż nie ma jeszcze kalendarzowej jesieni, nowa pora roku staje się coraz bardziej odczuwalna. Chodzi nie tylko o pojawienie się grzybów czy powolne żółknięcie liści na drzewach, ale przede wszystkim o kapryśną pogodę. Przelotne deszcze i postępujące ochłodzenie sprawiają czasami, że wolimy zostać w domu niż wybrać się na spacer do lasu. Wszystko wygląda na to, że podobna aura będzie panować również w najbliższym tygodniu. Przedstawiamy prognozę na kolejne dni.

Prognoza pogody na przyszły tydzień. Zimna i deszczowa aura

Synoptycy przewidują, że temperatura maksymalna wyniesie na początku tygodnia od 11-12°C na południowym wschodzie do 16°C na północnym zachodzie. Co więcej, wyjątek ma stanowić skrajne południe, gdzie słupki rtęci mogą spaść nawet do 6. kreski. Uwaga również na wiatr – choć powinien być umiarkowany przez większość dnia, to porywy mają osiągać prędkość do 60 km/h. Eksperci mówią też o tym, że poniedziałek rozpocznie deszczowy maraton, który potrwa przez następne dni.

Podobna pogoda ma wystąpić we wtorek oraz środę, ale prawdopodobnie odczujemy lekki spadek temperatury. Termometry mają wówczas maksymalnie wskazywać 13-15°C w północno-zachodnich regionach oraz ok. 11-14°C w południowo-wschodniej części kraju. Mieszkańcy dotychczasowego „bieguna zimna” odnotują natomiast 4-5°C. Jak podaje IMGW, pojawią się też momenty, gdy wiatr będzie dosyć porywisty. Aura ma nadal być ogólnie niekorzystna oraz deszczowa.

Eksperci twierdzą jednak, że czwartek będzie już nieco bardziej oszczędny, jeżeli chodzi o opady. Temperatura powinna utrzymywać się na zbliżonym poziomie aż do końca tygodnia, chociaż mogą wystąpić mało odczuwalne spadki oraz wzrosty. Niestety, aktualna prognoza pogody wskazuje, że słupki rtęci podniosą się maksymalnie do 16. kreski, co oznacza, że prawdopodobnie nie odnotujemy już 20°C w nadchodzącym tygodniu.

Pogoda długoterminowa. Prognoza na końcówkę września

Synoptycy uchylili również rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o pogodę, jaka będzie panować pod koniec miesiąca. Jak widać na załączonych ilustracjach, możemy liczyć na ocieplenie. Temperatura ma wzrastać od 27 września. Warto również wspomnieć, że eksperci z IMGW wspominali, że październik zaskoczy dosyć wysokimi wartościami na termometrach w stosunku do przyjętej normy dla tego miesiąca. Czekamy zatem na lepszą pogodę, aby w pełni cieszyć się polską jesienią.

twitterCzytaj też:

Pogoda długoterminowa. Uwaga na ochłodzenie