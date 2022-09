Pogoda da się we znaki. IMGW zapowiada silne ochłodzenie

IMGW trafnie podsumował swoją prognozę na kolejne dni. Możemy się bowiem spodziewać gwałtownego ochłodzenia na początku października. Maksymalna wartość, jaka powinna się wówczas pojawić na naszych termometrach, ma wynieść 14°C i wystąpić pod koniec przyszłego tygodnia. Jak piszą eksperci, należy zmienić letnią pościel na zdecydowanie cieplejszą: Już odleciały ptaki, szaruga jesienna daje się nam we znaki i gładko, posuwiście coraz szybciej drzewa zaczną gubić liście. Coraz krótsze, chłodniejsze dni i dłuższe noce, trzeba wyjąć z szafy cieplejsze koce.

Pogoda na najbliższe dni. Ostatnia okazja na grzyby?

Synoptycy informują, że warunki biometeorologiczne postaną niekorzystne przez większość wtorku. Co więcej, mgła, która utrudnia widoczność, będzie się prawdopodobnie utrzymywać do południa. Umiarkowane, a gdzieniegdzie duże zachmurzenie ma przynieść przelotne opady. Deszcz powinien być szczególnie intensywny w zachodnich regionach kraju, gdzie mogą również wystąpić burze. Temperatura maksymalna ma natomiast wynieść od 12 do 18°C.

Niestety, zgodnie z najnowszymi prognozami pogody, pierwszy chłodniejszy powiew odczujemy w najbliższą środę. Słupki rtęci mogą wówczas spaść do 11-14. kreski. Możliwe, że jeszcze zimniej będzie na wschodzie (10°C) oraz południu (6°C). Modele meteorologiczne przewidują także duże opady, zwłaszcza w północno-zachodniej części kraju. Może tu spaść nawet 50 mm wody.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że następne dni mają być zdecydowanie cieplejsze. Termometry mogą wskazać kolejno 13-15°C w czwartek, 14-20°C w piątek i 13-16°C w sobotę w większości województw. Chociaż nadal nieco popada, będzie to prawdopodobnie ostatni moment na grzybobranie, ponieważ później nadejdzie długotrwałe ochłodzenie. Wszystko powinno się zacząć w niedzielę. Słupki rtęci mogą się wtedy zatrzymać w pobliżu 10-14. kreski. Południe ma natomiast odnotować zaledwie 8°C.

Pogoda na kolejny tydzień. Zimny początek października

Aktualna prognoza długoterminowa od IMGW nie wygląda zbyt optymistycznie. Synoptycy wcześniej przewidywali, że październik będzie stosunkowo ciepły, a przynajmniej w pierwszej połowie miesiąca. Najnowsze modele wskazują jednak, że temperatura ma być zdecydowanie niższa. Odnotujemy prawdopodobnie tylko 10-13°C przez poniedziałek i wtorek, a następnie 9-12°C w środę i 6-12°C w czwartek. Piątek, sobota i niedziela mogą być już nieco cieplejsze (8-14°C).

Eksperci prognozują też „gorący” poniedziałek (10 października). Temperatura maksymalna ma wtedy wynieść 12-18°C na terenie większości kraju. Mieszkańcy zachodnich regionów odnotują wówczas najwyższe wartości (15-18°C).

