Pogoda na weekend. Czasem słońce, czasem deszcz

Choć w czwartek termometry mogą wskazywać w ciągu dnia nawet 16-22°C, to pogoda nie będzie należała do najprzyjemniejszych. Wszystko z powodu dużego zachmurzenia, a także przelotnych opadów deszczu. Nieco chłodniej będzie nad morzem, gdzie odnotujemy ok. 14-16°C. Temperatura odczuwalna będzie tu jednak niższa z powodu silnego wiatru. IMGW twierdzi, że porywy będą osiągać prędkość do 80 km/h, dlatego wydał stosowne alerty dla północnej części kraju. Niekorzystny biomet ma zatem panować głównie we wspomnianym rejonie.

Zmienna pogoda w weekend. Ciepło, ale deszczowo

Możliwe, że pogoda ulegnie poprawie w najbliższy piątek. Synoptycy prognozują, że słupki rtęci będą się zatrzymywać na poziomie 16. kreski na północnym wschodzie, 18. w centrum i 21. na zachodzie. Dobra wiadomość jest również taka, że raczej nie wystąpią większe opady deszczu. Suchy, słoneczny piątek sprawi, że grzybobranie będzie o wiele przyjemniejsze, a warunki biometeorologiczne – korzystniejsze.

Niestety, sobota ma przynieść pewne zmiany w pogodzie. Jak widać w najnowszych prognozach, termometry pokażą ok. 15-16°C, więc nadal będzie dosyć ciepło, jednak niebo zasnują deszczowe chmury. Eksperci informują, że popada w całym kraju, ale szczególnie w centrum oraz na wschodzie, gdzie sumy opadów mogą wynieść nawet 13-14 mm. Warto uzbroić się zatem w parasolkę, jeżeli zamierzamy wychodzić na zewnątrz.

Pogoda powinna się poprawić w niedzielę. Wiatr ma bowiem rozwiać chmury, które ustąpią miejsca słońcu. Synoptycy przewidują, że temperatura maksymalna wyniesie 13°C na wschodzie, 15°C w centrum oraz 16°C na południowym zachodzie. Możliwe, że obędziemy się bez większych opadów, jednak niektóre prognozy mówią o deszczu we wschodniej połowie kraju, dlatego lepiej jeszcze nie chować parasoli.

Pogoda na przyszły tydzień. Nadchodzi ochłodzenie

Możemy się spodziewać, że pogoda będzie jeszcze stosunkowo ładna na początku przyszłego tygodnia. Aura ma się jednak zmieniać w kolejnych dniach. Prognozy długoterminowe mówią o tym, że temperatura powinna naprzemiennie spadać i wzrastać, aż w końcu osiągnie bardziej typowe wartości dla października (9-14°C). Wszystko wskazuje zatem na to, że kolejny tydzień może być ostatnią okazją na spacer po lesie. Ochłodzenie nie sprzyja bowiem grzybom.

