Nowe alerty IMGW. W części kraju podniesiono poziom ostrzeżeń do drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedziele ostrzeżenia przed burzami obowiązujące na terenie wszystkich 16 województw, chociaż nie na wszystkich obowiązują na całym ich terenie. Ogłoszone ostrzeżenia są pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali.

IMGW wydało ostrzeżenia: Burze w prawie całym kraju

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do punktowo 55 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad” – ostrzega IMGW, ogłaszając ostrzeżenia drugiego stopnia

Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano w województwach:

warmińsko-mazurskim, w powiatach: bartoszyckim, lidzbarskim, braniewskim elbląskim, Elbląg;

pomorskim, w powiatach: sztumskim, malborskim, tczewskim, starogardzkim, kwidzyńskim;

kujawsko-pomorskim, w powiatach zachodnich;

wielkopolskim, w powiatach wschodnich;

dolnośląskim, w powiatach: milickim, oleśnickim;

opolskim, w powiatach namysłowskim, kluczborskim;

łódzkim, w powiecie wieruszowskim.

Ostrzeżenia są ważne do północy

Ostrzeżenia pierwszego stopnia na terenie prawie całego kraju

Wcześniej IMGW ogłosiło ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia dla niemal całego kraju.„ Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 l/mkw., punktowo do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru osiągające prędkość do około 75 km/h. Lokalnie pojawić się może grad” – czytamy.

Alerty ogłoszono w województwach:

warmińsko-mazurskim (poza powiatami, gdzie wydano ostrzeżenia wyższego stopnia);

pomorskim (w powiecie kościerskim i chojnickim);

zachodniopomorskim (w powiatach: gryfińskim, pyrzyckim, myśliborskim);

kujawsko-pomorskim;

lubuskim (poza powiatami północno-wschodnimi);

podlaskim;

wielkopolskim (poza powiatami północnymi i objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia);

dolnośląskim (poza powiatami objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia);

opolskim (poza powiatami objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia);

śląskim;

małopolskim;

podkarpackim;

łódzkim (poza powiatem wieruszowskim);

lubelskim;

mazowieckim;

świętokrzyskim.

Alerty obowiązują do godz. 23 lub do północy.

