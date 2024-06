Nadchodzą ulewne deszcze. Wydano alerty trzeciego stopnia dla dwóch województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego, drugiego oraz najwyższego – trzeciego stopnia. Wszystko to w związku ze spodziewanymi burzami z silnymi opadami deszczu. Miejscami może spaść w Polsce aż 110 litrów wody na metr kwadratowy.

Alerty III stopnia dla kilku województw

Najgorzej będzie w województwie małopolskim (poza powiatami: chrzanowskim, olkuskim, miechowskim, proszowickim, dąbrowskim) oraz części śląskiego, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała. Tam właśnie wydano ostrzeżenia trzeciego stopnia, a prognozowana ilość deszczu wahać się będzie od 90 do 110 na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć mają burze z porywami wiatru do 65 km na godzinę. Nie wykluczono też gradu.

Z kolei ostrzeżenia 2 stopnia wydano dla województw małopolskiego, w powiatach: chrzanowskim, olkuskim, miechowskim, proszowickim, dąbrowskim; świętokrzyskiego, z wyłączeniem powiatów północno-zachodnich; podkarpackiego, poza powiatami: przemyskim, Przemyśl, jarosławskim, lubaczowskim; lubelskiego, w powiatach południowych i południowo-zachodnich; a także mazowieckiego, w powiatach południowych.

Na wymienionych terenach spodziewać można się opadów rzędu od 60 do 80 litrów na metr kwadratowy. Wiatr w tych miejscach może osiągać prędkość do 70 kilometrów na godzinę. Tu również możliwy jest grad. Podobnie jak w przypadku podanych wcześniej ostrzeżeń trzeciego stopnia, będą one obowiązywały do godziny 22 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw: śląskiego, w powiatach wschodnich i południowych; lubelskiego, w powiatach wschodnich; podkarpackiego, w powiatach: przemyskim, Przemyśl, jarosławskim, lubaczowskim. Tam opady wyniosą od 40 do 60 litrów na metr kwadratowy. Będą towarzyszyć im burze z porywami wiatru do 65 km/h i również miejscami grad. W tym wypadku ostrzeżenia obowiązują do godziny 20 we wtorek.

Dodatkowo w województwach podlaskim, w powiatach południowych; mazowieckim, w powiatach wschodnich; lubelskim, w powiatach północnych wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia odnośnie samych burz. Tam nie spodziewajmy się obfitych opadów, ale lokalnego gradu oraz wiatru do 75 km/h. Te ostatnie ostrzeżenia ważne są do godziny 22 we wtorek.

Czytaj też:

Macierewicz pod lupą śledczych. Sprawa dotyczy podkomisji smoleńskiejCzytaj też:

Nocna akcja ratunkowa w Tatarach. Turysta został przewieziony do szpitala