Potężne burze w Polsce. Strażak rażony piorunem, drzewo spadło na samochód

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami dla powiatów położonych na terenie województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Podczas jednej z interwencji doszło do porażenia strażaka przez piorun.

Groźne skutki burz. Poważne interwencje na Pomorzu

Zdarzenie miało miejsce we wsi Głodowo w powiecie kościerskim. Druh ochotnik brał udział w akcji usuwania wiatrołomu – podało Radio Gdańsk. Mężczyzna nie stracił przytomności i trafił do lokalnego szpitala.

W tym samym czasie w miejscowości Tuchom w powiecie kartuskim doszło do zatopienia dwóch rowerów wodnych, którymi poruszało się dziewięć osób. Osiem wyszło na brzeg, a jedna wciąż jest poszukiwana. Strażacy ustalili, że chodzi o osobę niepełnoletnią.

Na drodze ze Starogardu Gdańskiego do Linowca drzewo spadło na samochód osobowy. Kierowca opuścił pojazd o własnych siłach, a pomocy udzielili mu świadkowie zdarzenia. Z ustaleń portalu Starogard Gdański Nasze Miasto wynika, że dojazd służb na miejsce zdarzenia był utrudniony ze względu na powalone drzewa, a droga pozostaje zablokowana.

IMGW ostrzega przed nawałnicami. Ewakuowano harcerzy

Z całego województwa pomorskiego spływają informacje o ewakuacjach harcerzy. Działania podjęto w związku z ostrzeżeniami trzeciego stopnia i uczestnicy obozów zdołali schronić się w bezpiecznych miejscach przed nadejściem nawałnic. Media informują, że z okolicznych lasów ewakuowano kilkaset osób.

IMGW podało, że w nocy strefa burz będzie stopniowo przesuwać się w kierunku wschodnim. „Natężenie opadów będzie się utrzymywać na zbliżonym do obecnego poziomie. Nadal miejscami występować będzie grad o średnicy sięgającej 3-5 cm, a także porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 120 km/h” – przekazano w wieczornym komunikacie.

