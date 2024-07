Alert RCB dla 14 województw. „Przygotuj się na ewentualne podtopienia”

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ze względu na prognozowane gwałtowne zjawiska atmosferyczne, które przejdą przez Polskę. „Uwaga! Dziś, w nocy i jutro (12/13.07) prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie” – czytamy w komunikacie RCB. Na dołączonej do wpisu mapie został zaznaczony obszar obowiązywania ostrzeżenia.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło, że warunki pogodowe mogą być na tyle trudne, że należy przygotować się na ewentualne przerwy w dostawie prądu. Należy także zabezpieczyć rzeczy, które porwane przez wiatr mogą stanowić zagrożenie.

IMGW wydało ostrzeżenia. Uwaga na upał i burze!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje burze, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, lokalnie do około 80 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 120 km/h. Miejscami spadnie dużych rozmiarów grad.

W piątek 12 lipca alerty IMGW obowiązują niemal w całej Polsce. Ostrzeżenia zostały wydane w związku z prognozowanymi burzami i nie obowiązują jedynie na terenie województwa podlaskiego i północnej części województwa mazowieckiego. Najsilniejszy alert – trzeciego stopnia – został wydany dla zachodniej części Polski. Ostrzeżenia przed upałem obejmują wschodnią i południową część kraju (drugi stopień) oraz województwo dolnośląskie (pierwszy stopień).

Państwowa Straż Pożarna wydała komunikat, w którym podsumowała wydarzenia z czwartku 11 lipca. Tego dnia odnotowano ponad 3,5 tys. interwencji w związku z przechodzącym frontem atmosferycznym, który przyniósł intensywne opady deszczu i burze. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach: mazowieckim (924), małopolskim (408), warmińsko-mazurskim (399) i świętokrzyskim (395).

