Pogoda na poniedziałek. Wracają burze, żar poleje się z nieba

W nocy z niedzieli na poniedziałek możemy spodziewać się pogodnej aury. Tylko na północy kraju możliwe są krótkotrwałe mgły. Jest duża szansa na komfortowy sen, bowiem spodziewane są warunki powodujące komfort termiczny. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 16 stopni Celsjusza Podkarpaciu. Jeśli powieje, to słabo, jedynie w strefie brzegowej wiatr będzie umiarkowany i zmienny.

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, tylko na zachodzie więcej chmur i tam nad ranem przelotny deszcz i burze z opadem do 10 milimetrów na metr kwadratowy.

Pogoda w poniedziałek. Część Polski pod burzowymi chmurami

W ciągu dnia synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie w większej części naszego kraju. Jedynie mieszkańcy zachodniej Polski mogą spodziewać się sporego zachmurzenia, a także burz i przelotnego deszczu.

Podczas wyładowań spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru będą sięgać do 60-80 kilometrów na godzinę. Słupki termometrów wskażą od 25 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 33 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, tylko miejscami umiarkowany. Powieje ze zmieniających się kierunków. Podczas burz porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę, w Sudetach – porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo raczej niekorzystne

Według prognoz IMGW wilgotność powietrza w poniedziałek wyniesie od 70 do 90 procent.

Ciśnienie będzie rosło, w południe w Warszawie sięgnie do 1009 hektopaskali. W całym kraju warunki meteorologiczne będą niekorzystne. Na wschodzie kraju prognozowana jest duszna i upalna pogoda, silnie obciążająca układ krążeniowo-oddechowy. Będzie niekorzystnie wpływać na ogólne samopoczucie. Z kolei w zachodniej Polsce początkowo spokojna pogoda korzystnie wpłynie na nastrój i sprawność psychofizyczną, ale wraz z nasuwaniem się frontu atmosferycznego, u meteoropatów mogą nasilać się dolegliwości bólowe.

Postępujące od zachodu ochłodzenie sprawi, że istotnie wzrośnie wagowa zawartość tlenu w powietrzu atmosferycznym. To, jak twierdzą eksperci z IMGW, u wielu osób będzie wywoływać pobudzenie, objawiające się trudnością z koncentracją uwagi. „Burze towarzyszące przechodzącemu frontowi u osób wrażliwych na bodźce pogodowe mogą wywoływać drażliwość i niepokój” - czytamy w komunikacie na stronie instytutu.

