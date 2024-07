Cała Polska w alertach IMGW. Burze, grad i upały

Niedziela przyniosła zmianę pogody w Polsce. W przeważającej części kraju temperatura zauważalnie spadła – najchłodniej będzie nad morzem (od 19°C), w centrum i na zachodzie prognozy wskazują na około 22°C. Najcieplej będzie na południowym wschodzie (około 32°C), gdzie nadal obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami.

Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem oraz burzami. Porywisty wiatr ominie jedynie zachodnią część Polski w pasie od Koszalina, przez Szczecin po Gorzów Wielkopolski i Zieloną Górę. W pozostałych regionach wiatr ma osiągać prędkość w porywach do do 85 km/h, a w górach nawet do 100 km/h.

Burze i ulewy nad Bałtykiem. Alerty na wybrzeżu

Największa intensywność zjawisk burzowych ma wystąpić na na wschodzie i południowym wschodzie kraju, gdzie prognozowana suma opadów wynosi od 20 mm do 30 mm. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują jednak również w województwie łódzkim, świętokrzyskim i śląskim. Z kolei ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami wydano dla północnej części kraju. Popadać i zagrzmieć może wzdłuż całego wybrzeża, od Świnoujścia po Krynicę Morską.

"Nad północną i północno wschodnią Polską zalega aktywny i pogłębiający się niż, szybko przemieszczający się w kierunku państw bałtyckich – Litwy, później Łotwy. Związane z nim konwekcyjne opady deszczu, z możliwością burz, występować będą głównie w województwach północnych i wschodnich" – wyjaśnia IMGW. "W godzinach popołudniowych należy spodziewać się także miejscowego ponownego rozwoju rozproszonych komórek konwekcyjnych i lokalnych burz na Pomorzu oraz zachodzie, niemniej ze względu na słabe warunki termodynamiczne zjawiska te nie powinny być groźne" – dodaje.

W nocy burze mogą się pojawić na wybrzeżu i w rejonie Zatoki Gdańskiej. Temperatura minimalna wahać się będzie od 11°C do 16°C, a w rejonach podgórskich może spaść nawet do 9°C.

