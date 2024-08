Wczoraj zachód, dziś wschód. IMGW wydał ostrzeżenia 1. stopnia

W poniedziałek 5 sierpnia rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia dotyczące burz przechodzących nad Polską. O ile w niedzielę to zachodnia część kraju była zagrożona przez niebezpieczne zjawiska pogodowe, to w pierwszego dnia nowego tygodnia dotykają one wschodu Polski.

Ostrzeżenia IMGW przed burzami

IMGW wydało w poniedziałek alerty 1. stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Dotyczą one 11 województw.

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad” – czytamy.

Żółte ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami, czyli alerty 1. stopnia w trzystopniowej skali dotyczą województw:

pomorskiego, w powiecie człuchowskim – obowiązują do godz. 14 w poniedziałek;



kujawsko-pomorskiego, na południu regionu – obowiązują do godz. 14 w poniedziałek;

wielkopolskiego, w powiatach północnych – obowiązują do godz. 14-18 w poniedziałek;

łódzkiego, poza powiatami południowymi – obowiązują do godz. 18 w poniedziałek;

świętokrzyskiego, poza powiatami południowo-zachodnimi – obowiązują do godz. 18 w poniedziałek;

małopolskiego, w powiatach wschodnich – obowiązują do godz. 18 w poniedziałek;

podkarpackiego – obowiązują do godz. 18 w poniedziałek;

lubelskiego – obowiązują do godz. 18-19 w poniedziałek;

mazowieckiego – obowiązują do godz. 18-19 w poniedziałek;

podlaskiego – obowiązują do godz. 19 w poniedziałek;

warmińsko-mazurskiego – obowiązują do godz. 19 w poniedziałek.

Prognoza pogody na poniedziałek

IMGW opublikowało też najnowszą prognozę pogody na poniedziałek 5 sierpnia.

„W dzień pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, głównie we wschodniej połowie kraju” – czytamy. „Suma opadów na wschodzie do 25 mm. Temp max od 18° do 23°C, na Podhalu 14° Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. W czasie burz porywy do 65km/h” – dodano.

