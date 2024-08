Pogodowy armagedon na południu Polski. Ulice jak rwące potoki

Synoptycy zapowiadali co prawda na czwartek burze i silne opady deszczu, nikt jednak nie mógł spodziewać się takich skutków. Tylko do godziny 19 tego dnia straż pożarna odebrała 647 zgłoszeń. Rzecznik komendanta głównego st. bryg. Karol Kierzkowski informował, że najgorzej było w województwie śląskim.Najnowszy komunikat mówił o 309 zgłoszeniach z samej Dąbrowy Górniczej.

Dąbrowa Górnicza pod wodą

„Komendant Miejski PSP w Dąbrowie Górniczej podjął decyzję o zwiększeniu stanu osobowego. Informujemy, że zgłoszenia są obsługiwane przez zastępy z JRG Dąbrowa Górnicza oraz wszystkie Jednostki OSP z terenu Miasta Dąbrowa Górnicza. Dodatkowo działania wspierane są przez zastępy zadysponowane z sąsiednich miast” – mogliśmy przeczytać w komunikacie, zamieszczonym w mediach społecznościowych.

We wspomnianym mieście doszło do wielu zalań i podtopień. Na licznych zdjęciach i nagraniach w serwisach X czy Facebook widzimy, że ulice zamieniły się w tymczasowe potoki. Woda sięgała gdzieniegdzie powyżej kół autobusów. Nieprzejezdne stały się m.in. wiadukty, pod które wdarła się woda. Po opadnięciu wody do pracy zabrały się z kolei służby porządkowe. Ulice i chodniki pokryte były w wielu miejscach grubą warstwą mułu. Nie brakowało też powalonych drzew.

„Niespotykany opad” w Dąbrowie Górniczej

Prezydent miasta Marcin Bazylak podkreślał, że czwartkowa burza przyniosła „niespotykany do tej pory opad”. „W mieście utworzyło się wiele rozlewisk, które utrudniają ruch, bądź całkowicie uniemożliwiają przejazd. W wielu miejscach działają strażacy z KM Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej oraz druhowie z dąbrowskich OSP, straż miejska i policjanci z dąbrowskiej komendy, a także służby miejskie z Dąbrowskimi Wodociągami na czele” – pisał na swoim koncie na Facebooku.

