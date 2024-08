Prognozy na jesień i zimę. Jakich temperatur możemy się spodziewać?

Eksperci instytutu postanowili sprawdzić, jaką pogodę przyniesie nam wrzesień, październik, listopad i grudzień 2024 roku.

Wrzesień 2024. Jaka pogoda czeka nas na końcu lata?

Jak podają synoptycy, we wrześniu 2024 roku zobaczymy na termometrach nieco wyższe temperatury, niż w porównaniu do poprzednich lat. Średnia miesięczna temperatura powietrza bowiem będzie kształtowała się powyżej wieloletniej normy z lat 1991-2020. Z kolei jeśli chodzi o średnią opadów – ta nie powinna odbiegać od normy, jaką ukształtowały poprzednie lata.

Październik 2024. Jaka pogoda będzie jesienią?

IMGW wskazuje, że październik – zarówno pod kątem średniej miesięcznej temperatury jak i sumy opadów najprawdopodobniej będzie kształtować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Jedynie na północnym zachodzie naszego kraju możemy spodziewa się opadów powyżej normy.

Listopad 2024. Czy na Wszystkich Świętych potrzebne będą kożuchy?

Podobnie jak w październiku, tak i w listopadzie średnie temperatury nie będą odbiegały od standardowych temperatur, które notowano w zeszłych latach. Tutaj jednak jest pewna zmiana – według prognoz IMGW, suma opadów może ukształtować się jednak poniżej normy wieloletniej.

Grudzień 2024. Jaka pogoda czeka nas w bożonarodzeniowym miesiącu?

Specjaliści prognozują, że choć temperatury nie powinny odbiegać średniej, która kształtowała się w latach 1991-2020, suma opadów może wykraczać poza normę.

Prognoza długoterminowa jest obarczona ryzykiem

Synoptycy podkreślają, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).

"Pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość. Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych. Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem" – czytamy na stronie IMGW.

Zaznaczono, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.

