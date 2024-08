Mieszkańcy 11 województw dostali SMS-y z ostrzeżeniami. „Znajdź bezpieczne schronienie”

Od rana w poniedziałek 19 sierpnia przez Polskę przechodzi gwałtowny front atmosferyczny. Przed niebezpieczną pogodą ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które wydało alerty dla 11 województw oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który wydał ostrzeżenia dla wielu regionów Polski, w tym najwyższego, trzeciego stopnia.

Alert RCB przed niebezpieczną pogodą

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w poniedziałek SMS-y z ostrzeżeniami przed niebezpieczną pogodą do mieszkańców 11 województw.

„Uwaga! Dziś i w nocy (19/20.08) prognozowane burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie” – można przeczytać w komunikacie.

Alert RCB tej treści został wysłany do odbiorców na terenie województw:

opolskiego;

śląskiego;

łódzkiego;

świętokrzyskiego;

lubelskiego;

małopolskiego;

podkarpackiego;

dolnośląskiego;

mazowieckiego – powiaty: białobrzeski, garwoliński, grójecki, kozienicki, lipski, łosicki, piaseczyński, przysuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, szydłowiecki i zwoleński;

wielkopolskiego – powiaty: kolski, Konin, koniński i słupecki, gostyński, kaliski, Kalisz, kępiński, krotoszyński, leszczyński, Leszno, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, turecki

lubuskiego – powiat wschowski

Silne opady z burzami. Są ostrzeżenia IMGW

Ostrzeżenia 3. stopnia w czterech województwach



Czerwone ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami, czyli najwyższe alerty 3. stopnia dotyczą województw:

dolnośląskiego;

opolskiego, w powiatach: namysłowskim, brzeskim, nyskim;

wielkopolskiego, w powiatach: tureckim, kaliskim, pleszewskim, krotoszyńskim, gostyńskim, leszczyńskim, Leszno, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim;

lubuskiego, w powiecie wschowskim.

„Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu wyniesie od 80 do 90 litrów na metr kwadratowy, punktowo do 100 l/mkw. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę, możliwy jest grad” –.

Ostrzeżenia obowiązują do godziny 18:00 w poniedziałek.

Ostrzeżenia 2. stopnia przed burzami w dziewięciu województwach

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

opolskim, w powiatach, które nie są objęte ostrzeżeniami wyższego stopnia;

śląskim;

małopolskim,

podkarpackim,

świętokrzyskim,

lubelskim;

mazowieckim, południowej połowie regionu;

łódzkim, poza powiatami, w których wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia;

wielkopolskim, w powiatach: słupeckim, Konin, konińskim, kolskim.

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35-55 l/mkw., oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu” – czytamy.

Ostrzeżenia obowiązują do godz. 3 we wtorek.

Ostrzeżenia 1. stopnia przed burzami

Ostrzeżenia pierwszego stopnia ogłoszono na terenie województw:

kujawsko-pomorskiego, w powiatach: lipnowskim, włocławskim, Włocławek, aleksandrowskim, radziejowskim;

podlaskiego; w południowej połowie województwa;

mazowieckiego, w północnej połowie województwa poza powiatami graniczącymi z woj. warmińsko-mazurskim;

łódzkiego, w powiatach: łowickim, zgierskim, kutnowskim;

wielkopolskiego, w powiatach: gnieźnieńskim, wrzesińskim, jarocińskim, średzkim, śremskim, kościańskim, Poznań, poznańskim.

„Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad” – czytamy.

Ostrzeżenia obowiązują do poniedziałku do godz. 18:00.

