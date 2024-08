Trąba powietrzna w Wielkopolsce wyrządziła sporo szkód. Jest nagranie

Prognozy pogody na ostatnią niedzielę zapowiadały co prawda burze i możliwe trąby powietrzne. Mało kto sądził jednak, że uda się to zjawisko faktycznie zaobserwować, a co dopiero nagrać. Tymczasem w miejscowościach znajdujących się w pobliżu Koła w Wielkopolsce widziano sporej wielkości wir powietrza.

Trąba powietrzna w Wielkopolsce

W rozmowie z portalem tvnmeteo.pl synoptyk Arleta Unton-Pyziołek tłumaczyła, że przez Wielkopolskę przeszły zwarte i izolowane komórki burzowe. W połączeniu z temperaturą przekraczającą 30 stopni Celsjusza i prędkością wiatru ponad 100 km/h tworzyło to idealne warunki do powstawania trąb powietrznych.

Jedną z nich udało się nagrać w okolicach miejscowości Powiercie-Kolonia, niedaleko miasta Koło. Niestety, zjawisko to doprowadziło do licznych zniszczeń. Straż pożarna przekazała, że uszkodzone zostały dachy 8 budynków mieszkalnych i gospodarczych. W jednym przypadku mowa była o powierzchni 200 metrów kwadratowych.

Burzowa noc w Wielkopolsce

Okoliczni mieszkańcy podkreślali, że niespokojna była cała noc z niedzieli na poniedziałek 19 sierpnia. Oficer dyżurny wielkopolskiej Państwowej Straży Pożarnej naliczył łącznie 170 interwencji, które związane były ze zjawiskami atmosferycznymi. W większości chodziło o intensywne opady. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z powiatów kępińskiego, jarocińskiego i gostyńskiego.

