Pogoda na środę. Temperatury rosną, a co z burzami?

Synoptycy przewidują, że w środę Polska znajdzie się pod wpływem rozległego wyżu z rejonu Estonii. Napływać będzie bardzo ciepła masa powietrza polarnego morskiego.

Noc z wtorku na środę. Chłodno i mgliście

W nocy w większości kraju możemy spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Jedynie miejscami, na południu Polski chmur na niebie pojawi się więcej. Meteorolodzy ostrzegają miłośników górskich wycieczek – w Karpatach popada przelotny deszcz, a w dolinach górskich możliwe będą mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Na termometrach zobaczymy minimalnie od 11 stopni Celsjusza na Mazurach, Kaszubach i kotlinach sudeckich, przez 14-16 stopni Celsjusza w centrum do 19 stopni Celsjusza na południu kraju. Powieje słabo, okresami umiarkowanie, ze wschodu.

Pogoda na środę. Południe kraju zasnute chmurami, tam zagrzmi

W środę na niebie zobaczymy niewiele chmur. Jedynie na południu kraju, i to lokalnie – na niebie się zagęści i tam możliwe będą przelotne opady deszczu oraz burze – szczególnie w rejonach górskich, zwłaszcza w Tatrach i Sudetach. Suma opadów w burzach wyniesie do 15 milimetrów na metr kwadratowy. Słupki termometrów wskażą maksymalnie od 26 stopni Celsjusza na północy kraju, około 27-29 stopni Celsjusza w centrum do 30 stopni na południu i południowym wschodzie Polski.

Przebywający nad morzem wczasowicze skorzystają z nieco niższej, ale wciąż przyjemnej temperatury – na termometrach zobaczą od 22 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. W czasie burz – porywisty.

Biomet? Raczej korzystny

W Polsce w środę przeważać będą korzystne warunki biometeorologiczne, słoneczna i sucha pogoda przez większość dnia będzie korzystnie wpływała na organizm człowieka. Jak podaje IMGW, przejściowo na wschodzie i południu kraju na ogół korzystna biotropia pogody pogorszy się do niekorzystnej, a na pozostałym obszarze Polski – osłabnie do obojętnej.

Niekorzystne warunki biometeorologiczne utrzymają się lokalnie na południowych obrzeżach kraju.

