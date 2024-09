Środa w pogodzie. Synoptycy o sporych zmianach w aurze

Niż genueński nad Polską będzie wkrótce tylko wspomnieniem. Nad krajem obserwowane są bowiem rozpogodzenia, mające związek z rozległym wyżem. synoptyczka Ilona Śmigrocka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazała, że w ciągu kilku dni w Polsce zagości suche powietrze.

„Pomimo ciężkiej sytuacji hydrologicznej, ze strony meteorologicznej pogoda już się stabilizuje. Dziś spodziewamy się tylko słabych, przelotnych opadów deszczu miejscami na południu kraju (do 3 milimetrów). W wielu miejscach w Polsce jest słonecznie” – poinformował IMGW w mediach społecznościowych.

Noc z wtorku na środę. Nareszcie spokojniej

Jak podało IMGW, nad ranem jedynie na Lubelszczyźnie prognozowane są miejscami słabe opady deszczu. Zagrożeniem mogą być jednak gęste mgły, występujące na północnych i południowych krańcach Polski. Ograniczą widzialność nawet do 100 metrów, zatem szczególnie do kierowców apeluje się o zachowanie należytej ostrożności. Mogą utrzymać się nawet osiem godzin.

W rejonach podgórskich temperatura lokalnie spadnie w nocy nawet do 4 stopni Celsjusza, jednak w większej części kraju spodziewane są temperatury sięgające około 15 stopni Celsjusza.

Wiatr słaby, na wybrzeżu także umiarkowany, północno-wschodni i północny, na południu okresami zmienny. Wysoko w Sudetach prognozowane są porywy do 80 kilometrów na godzinę, w Tatrach – do 65 kilometrów na godzinę.

Pogoda w środę. Minimum deszczu i mgły

Jak podają synoptycy, w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, w ciągu dnia wzrastające do dużego, głównie na wschodzie i południu kraju. Rano na południu oraz w powiatach nadmorskich mgły, stopniowo zanikające i ograniczające widzialność do 200 metrów.

Sucho na północnym zachodzie kraju i na wybrzeżu; reszta kraju może spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Wystąpią nawet burze z gradem – w pasie od Podlasia, przez Mazowsze po Dolinę Kłodzką i na południe od tej linii.

Prognozowana wysokość opadów na ogół od 5 milimetrów do 15 milimetrów.

Maksymalnie na termometrach zobaczymy do 26 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich i nad morzem z kolei do 20 stopni Celsjusza. Powieje słabo lub umiarkowanie, lokalnie porywiście. W czasie burz – mocniej, wiatr w porywach może sięgać do 65 kilometrów na godzinę.

