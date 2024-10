Pogoda na weekend nie zachwyca. Ale jest światełko w tunelu

Jaka pogoda towarzyszyła będzie Polakom w sobotę i niedzielę? W ciągu dnia pojawi się całkowite zachmurzenie – gdzieniegdzie z przejaśnieniami. Na północy kraju będzie umiarkowane, choć miejscami o dużym natężeniu.

Na południu kraju – zniszczonym przez powódź – znowu pojawi się deszcz.

Pogoda na weekend – sobota, 5 października

Na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowano nową prognozę pogody. To głównie złe informacje. Na południu Polski znowu pojawi się deszcz (opady jednostajne) lub mżawka – w sumie spadnie do 10 milimetrów wody. A jak sytuacja będzie przedstawiała się w innych miejscach? Mogą pojawić się słabe i przelotne opady deszczu lub nawet śnieg – ale wysoko w górach.

„Na wzniesieniach terenu Podkarpacia i Małopolski przed południem i wieczorem lokalnie pojawi się mgła” – informuje serwis meteo.imgw.pl.

Jeśli chodzi o temperaturę, to pewne jest jedno – nie obejdzie się bez kurtek lub bezrękawników. Na południu będzie maksymalnie 9 stopni Celsjusza, natomiast w centrum – w okolicach 12°C. Na północnym zachodzie termometry wskażą od 8°C do 10°C.

Pogoda na weekend – niedziela, 6 października

A jak będzie w niedzielę? 6 października w ciągu dnia również pojawi się duże zachmurzenia (a miejscami większe przejaśnienia). Na wschodzie i południu Polski spadnie deszcz (jednak suma opadów będzie niewielka). Wysoko w górach można będzie spodziewać się śniegu. Na południu pojawią się też burze – konkretnie w Tatrach i Bieszczadach. W ich trakcie możliwe są lokalne opady gradu.

W niedzielę również będzie można spodziewać się mgły w niektórych miejscach.

A jak z temperaturą? Na północnym wschodzie – do 9°C, natomiast w centrum – w okolicach 11°C. Dalej mamy północny zachód – do 15°C i obszary podgórskie, gdzie temperatura będzie najniższa – ok. 6-7°C.

Kiedy będzie cieplej i więcej słońca?

Mamy jednak również dobre informacje. We wtorek nastąpi rozpogodzenie. W całym kraju średnia temperatura będzie wynosiła od 18-19°C. Najcieplej będzie na południowym zachodzie Polski – w okolicach 20°C, natomiast najzimniej na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, ok. 17°C.

Będzie też dość słonecznie – szczególnie na południu kraju. Deszczu spodziewać mogą się natomiast mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego (tam też wystąpi duże zachmurzenie).

