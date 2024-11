Pierwszy śnieg uruchomił akcję „Gamma” w Warszawie. Ciężka sytuacja na północy kraju

Burze śnieżne na Pomorzu w środę 20 listopada odnotowano m.in. w okolicach Koszalina, Świnoujścia i Trzebiatowa. W czwartek sytuacja nieco się uspokoiła, choć nadal na północy Polski występują gwałtowne opady śniegu. Burze pojawiły się nad ranem jedynie na zachodnim wybrzeżu, gdzie również cały czas mocno sypie śnieg.

Śnieżyce na Pomorzu

Dużo śniegu jest zwłaszcza we wspomnianym Koszalinie, ale także w Białogardzie pod Kołobrzegiem. Tłumaczone jest to tzw. efektem morza. Chodzi o zjawisko, które występuje przy przepływie zimnego powietrza nad ciepłym zbiornikiem wodnym. Tworzą się wówczas obfite opady, które docierają na Pomorze i słabną dopiero kilkadziesiąt kilometrów od strefy nadmorskiej.

Synoptycy nie przewidują, by w północnej części kraju pogoda miała się uspokoić w najbliższych godzinach. Przelotne ale intensywne opady śniegu i śniegu z deszczem mają potrwać co najmniej do soboty rano. Temperatura balansować będzie blisko zera stopni Celsjusza. IMGW ostrzega też przed kolejnymi burzami i silnym wiatrem z opadami deszczu lub śniegu w nadmorskich miejscowościach. Warunki na drogach mają być fatalne.

Pokrywa śniegowa na Pomorzu może osiągnąć nawet 15-25 centymetrów. Duże ocieplenie pod koniec tygodnia ma sprawić, że zamiast śniegu pojawi się deszcz, a opady z wcześniejszych dni ulegną stopieniu.

Atak zimy i operacja „Gamma” w Warszawie

Mieszkańcy Warszawy w związku z pierwszym tego roku śniegiem mogli usłyszeć o rozpoczętej przez służby operacji „Gamma”. Chodzi o wyjazd w miasto posypywarek, które swoją pracę rozpoczęły w nocy ze środy na czwartek 21 listopada o godzinie 2:55. To aż 42 pojazdy, które pracują głównie na mostach, wiaduktach i stromych ulicach, takich jak Książęca, czy Dolna. Mowa łącznie o 240 kilometrach dróg.

W Warszawie prognozuje się na czwartek duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Wystąpią też przelotne opady śniegu i krupy śnieżnej, a temperatura maksymalna ma zatrzymać się na 3 stopniach Celsjusza. Wiatr w stolicy powieje słaby i umiarkowany, jedynie okresami porywisty. W nocy z czwartku na piątek spodziewane są śliskie chodniki i drogi. W piątek temperatura maksymalna spadnie do 2 stopni Celsjusza, możliwe będą też przelotne opady śniegu.

