Siarczysty mróz, zachmurzenie i śnieg. W nocy nawet 15 stopni na minusie

Synoptycy IMGW przewidują, że w nocy z soboty na niedzielę na północy Polski wystąpią przelotne opady śniegu, w północnej części województwa pomorskiego miejscami powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Słabe opady śniegu możliwe sa także w Karpatach. Temperatura minimalna wyniesie od -10°C miejscami na południowym wschodzie i południu, około -5°C w centrum, do -1°C na północnym zachodzie i 0°C nad morzem. W kotlinach karpackich spadek temperatury lokalnie ma wynieść do około -15°C.

Zapowiadany jest słaby wiatr, na północy okresami umiarkowany, porywisty, nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h. Wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda na niedzielę 5 stycznia

W niedzielę 5 stycznia na północy ma wystąpić zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami; od Pomorza Wschodniego po Suwalszczyznę początkowo wystąpią przelotne opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, od południowego zachodu wzrastające do dużego i całkowitego, aż do wystąpienia opadów śniegu od Niziny Szczecińskiej po Beskidy.

Synoptycy IMGW zapowiadają, że wieczorem na południowym zachodzie opady śniegu będą przechodzić w deszcz, przejściowo marznący, powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna od około -2°C na wschodzie do 1°C na zachodzie i wybrzeżu; w kotlinach karpackich miejscami około -4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na obszarach podgórskich oraz na zachodzie kraju okresami porywisty, z kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr w porywach do 90 km/h, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne.

IMGW ostrzega przed silnym mrozem

W związku z przewidywaną pogodą, IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem obowiązują w województwach:

podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim i leskim;

małopolskim, w powiatach: nowosądeckim, nowotarskim oraz tatrzańskim.

„Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami w kotlinach od -15°C do -13°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h” – czytamy. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 8:00 w niedzielę.

