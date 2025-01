Polska pełna ostrzeżeń IMGW. W niektórych regionach nawet cztery zagrożenia!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował na swojej stronie internetowej nowe ostrzeżenia meteorologiczne. W różnych miejscach kraju ogłoszono alerty 1. stopnia w trzystopniowej rosnącej skali przed intensywnymi opadami śniegu, opadami marznącymi, oblodzeniem, silnym wiatrem i zawiejami/zamieciami śnieżnymi.

W powiatach słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdyni, Gdańskim i Gdańsku oraz lwóweckim, karkonoskim i Jelenia Góra wystąpią aż cztery z tych zagrożeń jednocześnie.

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu i zawiejami śnieżnymi

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi wydano dla województw:

zachodniopomorskiego, poza powiatami zachodnimi;

pomorskiego, poza powiatami wschodnimi;

kujawsko-pomorskiego, dla powiatów tucholskiego i sępoleńskiego;

wielkopolskiego, dla powiatu złotowskiego;

dolnośląskiego, dla powiatów: lwóweckiego, karkonoskiego, Jelenia Góra.

„Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm, lokalnie do 20 cm. Lokalnie, szczególnie nad morzem, możliwe burze” oraz „Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu” – czytamy w ostrzeżeniach dotyczących północy kraju, Ostrzeżenia dotyczące intensywnych opadów śniegu będą ważne od godz. 22 w czwartek do godz. 10 lub 16 w piątek. Natomiast ostrzeżenia dotyczące zawiei/zamieci śnieżnych ma obowiązywać do godz. 4 lub 7 w piątek.

„Miejscami, szczególnie na obszarach podgórskich, prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 13 cm” – czytamy z kolei w ostrzeżeniach dotyczących Dolnego Śląska. Ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 21 w czwartek i stracą ważność o godz. 9 w piątek. Natomiast ostrzeżenia dotyczące zawiei/zamieci śnieżnych ma obowiązywać do godz. 6 w piątek.

Alerty IMGW przed opadami marznącymi

IMGW wydało także ostrzeżenia 1. stopnia przed marznącymi opadami deszczu, które mogą powodować gołoledź. Obowiązują one w województwach

zachodniopomorskim, w powiatach: gryfińskim, myśliborskim, pyrzyckim, stargardzkim, choszczeńskim, drawskim, szczecineckim;

pomorskim, poza wschodnimi powiatami.

Ostrzeżenia obowiązują do godziny 22 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW przed oblodzeniem

„Lokalnie prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem przechodzących w mokry śnieg powodując ich oblodzenie. Temperatura minimalna około 0°C, temperatura minimalna przy gruncie około -2°C” – czytamy w ostrzeżeniach wydanych dla dużej części południowo-wschodniej części kraju.

Ostrzeżenia 1. stopnia przed oblodzeniem wydano dla województw:

wielkopolskiego, dla południowych powiatów;

dolnośląskiego;

opolskiego;

śląskiego;

łódzkiego, z wyjątkiem północnych powiatów;

świętokrzyskiego, z wyjątkiem wschodnich powiatów;

małopolskiego, poza powiatami: brzeskim, tarnowskim, Tarnów i dąbrowskim.

Będą obowiązywać w godz. 2-8 w piątek.

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

IMGW ogłosiło też ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla wielu regionów kraju. Wiatr w zależnosci od miejsca ma sięgać do 30 lub 35 km/h, a w porywach do 70 lub do 75 km/h. Na północy kraju zawieje z kierunków północnych, a w pozostałych regionach z zachodu.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują województw:

zachodniopomorskiego, powiatów: kołobrzeskiego, koszalińskiego, Koszalin, sławieńskiego;

pomorskiego, powiatów: słupskiego, Słupsk, lęborskiego, wejherowskiego, puckiego, gdańskiego, Gdańsk, Sopot, Gdynia, nowodworskiego;

warmińsko-mazurskiego, powiatów: elbląskiego, Elbląg, braniewskiego;

lubuskiego, południowej połowy województwa;

wielkopolskiego, południowej połowy województwa;

łódzkiego, poza północnymi powiatami;

dolnośląskiego;

opolskiego;

śląskiego;

małopolskiego;

świętokrzyskiego;

podkarpackiego;

lubelskiego, południowych powiatów.

Czytaj też:

IMGW przewiduje anomalię średniej temperatury w Polsce. „Wyższa o niemal 6 st. C”Czytaj też:

Wędkarz podzielił się swoimi radami na nowy rok. Trzecia z nich może być kluczowa