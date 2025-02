Idzie potężny mróz. Termometry wskażą nawet -19℃

Prognozę pogody przygotował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Z zaprezentowanych danych wynika, że w najbliższym czasie temperatura w kraju spaść może do -17-19 stopni Celsjusza. Przy tym – lokalnie – należy spodziewać się mgły ograniczającej widoczność czy opadów śniegu.

Pogoda na najbliższe dni: Mróz, śnieg i mgła

W nocy z 17 na 18 lutego, na wschodnim wybrzeżu i północnym wschodzie, pojawi się umiarkowane lub duże zachmurzenie. Mieszkańcy kraju mogą spodziewać się tam gdzieniegdzie przelotnych opadów śniegu. Lokalnie pojawić ma się też mgła osadzająca szadź, która ograniczy widoczność do 300 metrów. Warto wziąć więc pod uwagę użycie tylnego światła przeciwmgielnego, jeżeli wieczorem lub w nocy planujemy kierować samochodem.

W domach na południu Polski ogrzewanie pracowało będzie bez ustanku. Sytuacja najgorsza będzie w rejonach podgórskich i na południowym wschodzie, gdzie termometry wskazać mogą loklanie -19℃. Na południu natomiast temperatura osiągnie wartości od -11 do nawet -15℃. Jeśli chodzi o południowy zachód i centrum, będzie to do -9℃, a na północnym wschodzie i północy -6℃. „Najcieplej” będzie na wybrzeżu – około -1℃.

Pod uwagę warto wziąć też liczne ostrzeżenia IMGW-PIB. W poniedziałek rano ponad połowa Polski „świeciła się” na żółto. Wydano sześć alertów dotyczących silnego mrozu. Dotyczą one części lub całych województw: lubuskiego, wiielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, śląskiego czy opolskiego i rejonów podgórskich.

Kiedy koniec dojmujących mrozów?

Kiedy można spodziewać się poprawy pogody? Pod koniec tego tygodnia. Pierwsze, „cieplejsze” temperatury pojawią się w piątek. Sytuacja stopniowo ulegała będzie poprawie, by w niedzielę termometry wskazywały już nawet 14℃.

