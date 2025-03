Czeka nas załamanie pogody. IMGW już zapowiada kilka rodzajów alertów

W środę 12 marca mamy ostatnią szansę na złapanie dobrej pogody i spacer bez czapki. Już w czwartek pogoda ma ulec zupełnej zmianie. W kraju dominować zaczną fronty z opadami, napłynie zimniejsze powietrze. Boleśnie odczujemy to w weekend, kiedy czeka nas powrót zimy.

Powrót zimy. Pojawią się przymrozki

Gwałtowna zmiana pogody będzie niosła ze sobą też pewne ryzyka. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już teraz zapowiada alerty przed przymrozkami, które każdego dnia obejmować mają większy obszar. W nocy z czwartku na piątek będą to Mazury, Warmia, Pomorze, Kujawy, północnej części ziemi lubuskiej i Wielkopolski. W nocy z piątku na sobotę dodatkowo centrum kraju, a w czasie kolejnych dni już cały kraj.

Temperatura minimalna w większości Polski ma spaść do -5/-2℃. a przy gruncie jeszcze niżej. W kotlinach podgórskich i w czasie większych rozpogodzeń słupek rtęci może pokazać około -7℃. Istnieje obawa, że silne przymrozki przedłużą się też co najmniej na pierwszą połowę przyszłego tygodnia.

Alerty pogodowe IMGW

Pogoda może przynieść też pewne zagrożenia. W południowej części kraju do końca tygodnia spaść ma do 30-40 mm wody na metr kwadratowy. Zwykle taka ilość stanowi średnią dla prawie całego marca. Będzie to nie tylko deszcz, ale też deszcz ze śniegiem czy mokry śnieg.

Na Podhalu i na południu województwa śląskiego w piątek oraz w nocy z piątku na sobotę mogą wystąpić śnieżyce. IMGW zapowiada alerty. Wysoko w górach może spaść do 25-40 cm śniegu, w miejscowościach podgórskich do 10 cm.

IMGW ostrzega też przed oblodzeniami. Mogą one wystąpić na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz Kielecczyźnie w sobotę i w nocy z soboty na niedzielę. Temperatura spadnie wówczas do 0℃ po obfitych opadach.

