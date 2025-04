Antycyklon Oliwia namiesza w pogodzie. Powróci zima

W sobotę mieszkańcy Polski mogli być mocno zdziwieni – pomimo wiosny zobaczyli na trawnikach śnieg, który na szczęście szybko stopniał. Co ważne – nie spadł on w rejonach podgórskich, co nie byłoby tak emocjonujące, ale m.in. na Mazowszu. A co czeka obywateli kraju w najbliższych dniach? W pogodzie namiesza Antycyklon Oliwia.

W nocy z poniedziałku na wtorek spaść może trochę śniegu – mowa o północno-wschodnim rejonie Polski, a także centralnej części kraju i na południu. Termometry będą wskazywały około 0 lub -1 stopnia Celsjusza. 8 kwietnia temperatura nie będzie zbyt komfortowa – jak na wiosenne oczekiwania. Najzimniej będzie w rejonie podgórskim – około 2℃, natomiast najcieplej w zachodniej części – około 10-11℃. W centralnej części kraju można spodziewać się temperatury w okolicach 9-10℃, natomiast na wschodzie – około 4-6℃. Na północy natomiast termometry wskażą 7-8℃. Ostrzeżenia IMGW dot. przymrozków. Cała Polska świeci się na żółto Jeśli chodzi o prognozę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, w środę możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu czy deszczu ze śniegiem – głównie po wschodniej stronie kraju. W czwartek sytuacja będzie podobna. W tej chwili (w poniedziałek wieczorem) na stronie IMGW-PIB możemy przeczytać o ostrzeżeniu meteorologicznym pierwszego stopnia, które dotyczy przymrozków. Według udostępnionej legendy alert taki wydawany jest w sytuacji, gdy „zmiana temperatury powietrza na wysokości dwóch metrów z dodatniej na ujemną w okresie wiosennej wegetacji, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki: temperatura minimalna na wysokości 2 m: Tmin < 0°C, średnia temperatura dobowa: Ts > 0°C”, a także, „dodatkowo w okresie od 1 maja, gdy przewiduje się spadek temperatury przy gruncie < -1°C, przy dodatniej temperaturze powietrza”. A jak Antycyklon Oliwia wpłynie a pogodę? Według ustaleń instytutu 7 kwietnia najwyższa temperatura została odnotowana w Słubicach (województwo lubuskie) – było to 12,6℃, natomiast najniższa w Zakopanem, gdzie termometry wskazywały -0,4℃. Jak podaje portal Onet, Antycyklon Oliwia przyniesie w najbliższych dniach znaczące ochłodzenie w Polsce (przede wszystkim między 7 a 9 kwietnia). Czytaj też:

