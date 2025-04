Pogoda na majówkę. Jak będzie?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował 10-dniową prognozę pogody, która obejmie początek długiego weekendu majowego. W tym roku majówka będzie ciepła i słoneczna.

Weekend majowy. Jaka będzie pogoda?

W czwartek, 1 maja możemy spodziewać się maksymalnych temperatur od 18 stopni na południowych wschodzie do 22 stopni na zachodzie kraju, północy oraz centrum. Temperatury minimalne mają wynieść 4 – 10 stopni Celsjusza. Najniższe będą w rejonie podgórski, a najwyższe na północnym zachodzie, w centrum oraz w rejonie Wielkopolski.

Kolejny dzień, piątek, ma być jeszcze cieplejszy. Najniższe temperatury będą takie same, jak w czwartek – od 4 stopni Celsjusza w rejonie podgórskim do 10 na północy, północnym zachodzie oraz w centrum kraju. Temperatury maksymalne mają sięgnąć od 21 do 24 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w województwie warmińsko-mazurskim oraz mazowieckim. Na Pomorzu temperatura ma sięgnąć 21 stopni, w zachodniej części kraju 22-23, a na południu Polski 21-22 stopni Celsjusza.

Na pierwsze dwa dni maja nie są prognozowane opady deszczu.

Alert IMGW na 23 kwietnia. Burze, opady i porywy wiatru

IMGW wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, intensywnymi opadami deszczu oraz porywistym wiatrem (do 65 km/h). Alert objął województwo pomorskie, zdecydowaną większość województwa zachodniopomorskiego, część województwa lubuskiego (powiat gorzowski i strzelecko-drezdenecki), część województwa wielkopolskiego (powiat czarnkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski) oraz część kujawsko-pomorskiego (powiat sępoleński, tucholski) i obowiązuje do godziny 21, 23 kwietnia (środa).

Na terenie kraju mogą pojawić się burze, szczególnie na Pomorzu i obszarach górskich. Opady mogą wynieść nawet 30 milimetrów. Komórki opadowe i burzowe mogą przemieszczać się bardzo powoli.

W nocy z czwartku na piątek mogą wystąpić burze na Pomorzu i wzdłuż południowej granicy Polski, a w czwartek – miejscowo na południu kraju.

