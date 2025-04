Zaskakujące prognozy w kraju, gdzie mieszka wielu Polaków. Taki będzie początek maja

Wiosna w pełni – do początku lata pozostały dwa miesiące. Pogoda potrafi jednak zaskoczyć, nie tylko w Polsce.

Atak zimy w Wielkiej Brytanii. Śnieg w 14 hrabstwach

Bieżący rok jest słoneczny, w Wielkiej Brytanii w marcu odnotowano rekordowe nasłonecznienie. Prognozy pogody zaskoczyły Brytyjczyków przyzwyczajonych do wiosennej aury. Zapowiedziano opady śniegu dla 14 hrabstw w Anglii.

Długoterminowe prognozy wskazują, że opady rozpoczną się w Anglii we wtorek 6 maja wczesnym rankiem i potrwają przez około 18 godzin.

To najcieplejsza majówka od lat? 3 maja padnie rekord

Z kolei IMGW podaje, że średnia temperatura w Polsce wynosić będzie między 20 a 25 stopni Celsjusza. W czwartek, 1 maja temperatura będzie oscylować między 20 a 23 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w Karpatach (około 16 stopni).

W drugi dzień majówki meteorolodzy przewidują nieznaczne ocieplenie. Średnia temperatura wzrośnie w zachodniej Polsce do 25 stopni. Najcieplej będzie na Śląsku, gdzie zobaczymy na termometrach aż 27 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie na Podlasiu i Lubelszczyźnie (do 21 stopni) oraz w Karpatach (do 18 stopni).

Rekordowa temperatura padnie 3 maja na Mazowszu i na Śląsku. Termometry powinny wskazać tam aż 28 stopni Celsjusza. Równie ciepło będzie w pozostałej części kraju (między 25 a 26 stopni). Temperatura poniżej 20 stopni Celsjusza utrzyma się z kolei w Karpatach i na Pomorzu.

Powodów do zadowolenia nie mają jednak mieszkańcy Pomorza. IMGW informuje, że 1 maja lokalnie temperatura może spaść do 14 stopni Celsjusza, a wieczorami nawet do 4 stopni

– Prognozy dłuższe niż te na kilka dni są cały czas obarczone dużym ryzykiem niesprawdzenia. (…) Jednak zmienność pogody w okresie wiosennym jest wysoka, dlatego że nad Polskę czasem napływa chłodniejsze powietrze z zimnej jeszcze północy, a czasem cieplejsze z południa – zastrzegł prof. Szymon Malinowski, fizyk atmosfery z Uniwersytetu Warszawskiego.

