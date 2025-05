Europę nawiedzą upały. Prognoza długoterminowa na lato

Przeprowadzone przez Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody analizy wskazują na to, że w lipcu nad północną Europą powstanie układ niskiego ciśnienia. W tym samym miesiącu między północnym Atlantykiem a środkową Europą ukształtować ma się obszar wysokiego ciśnienia. Te dwa czynniki sprawić mogą, że pogoda w centralnej części kontynentu będzie stabilna.

Lipiec. Temperatury będą przewyższać normę

Stabilność nie oznacza jednak przyjemnych letnich temperatur. W wielu regionach Europy – zwłaszcza w Europie Zachodniej i Europie Środkowej – należy szykować się na temperatury przewyższające normy. Ponadto do wysokich temperatur dojść ma susza spowodowana minimalną ilością opadów. Deszczu spodziewać się można jedynie na północy kontynentu.

Sierpień. Kilka krajów mogą nawiedzić powodzie

Odbiegających od norm wysokich temperatur spodziewać należy się także w sierpniu. Największe anomalie spodziewane są w Europie Środkowej i Europie Północnej. Co więcej, we Francji, Niemczech i krajach Beneluksu wystąpić mogą ponadnormatywne opady, które w połączeniu ze wcześniejszą suszą doprowadzić mogą do powodzi.

Wrzesień. Ciężko będzie odpocząć od upałów

Również we wrześniu temperatury mogą przewyższyć normy. Miesiąc ten z jednej strony ze względu na układy wysokiego ciśnienia w Europie Środkowej i Północnej przynieść ma stabilną pogodę, podczas gdy z drugiej strony w związku z wpływami układów niskiego ciśnienia Europa Wschodnia doświadczyć może dynamiczniejszych zmian pogodowych.

Także we wrześniu ze względu na układy niskiego ciśnienia nad Europą Wschodnią przewidywać można zwiększonych opadów, które mogą doprowadzić do powodzi, podczas gdy Europa Środkowa i Zachodnia uporać będzie musiała się z suszą.

