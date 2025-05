Miało być ciepło, ale o deszczach nikt nie mówił. Koniec maja z niepogodą

Już w środę 28 maja pogoda może zaskoczyć mieszkańców dużej części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że tego dnia chmury przykryją znaczny obszar naszego kraju. Oprócz zachmurzenia spodziewać możemy się też opadów deszczu i burzy.

Prognoza pogody na końcówkę maja

Synoptyk IMGW Michał Ogrodnik podkreślał, że w niektórych rejonach można mieć nadzieję na nieco lepszą aurę. – Najładniejsza pogoda prognozowana jest na wschodzie kraju – zapowiadał w rozmowie z portalem polsatnews.pl.

Temperatura maksymalna tego dnia ma wahać się od 18°C na zachodzie i krańcach południowo-wschodnich, około 20°C w centrum i na północnym wschodzie do 22°C, 23°C lokalnie na Mazowszu oraz południowym wschodzie kraju. Chłodniej będzie nad morzem, na Pojezierzu Pomorskim oraz krańcach wschodnich, od 15°C do 17°C.

Wiatr powieje na wschodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty, na ogół południowo-zachodni i zachodni, tylko na wschodzie północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru osiągną do 65 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 75 km/h.

Jaka pogoda w czwartek 29 maja?

W czwartek 29 maja na zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, początkowo tylko duże i wtedy miejscami słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże, okresami z większymi przejaśnieniami. Miejscami popada przelotny deszcz, na wschodzie i północnym wschodzie możliwe są burze. Prognozowana suma opadów we wschodniej połowie kraju do około 10 mm – 12 mm, lokalnie na Mazurach do 15 mm.

Temperatura maksymalna osiągnie od 14°C, 16°C na północy, wschodzie oraz południowym wschodzie do 19°C na zachodzie, tylko na Podhalu około 10°C. Wiatr powieje umiarkowany, okresami porywisty, w porywach do 55 km/h, nad morzem miejscami dość silny, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru osiągną do 60 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru dojdą nawet do 70 km/h, w Tatrach do 75 km/h.

Czytaj też:

Archeologiczna sensacja. Złote zwierzęta sprzed tysięcy latCzytaj też:

Nietypowe sceny na wodzie. Ksiądz na łodzi, wierni płyną za nim