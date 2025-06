Polacy tylko czekają na te wieści. Idzie fala gorąca

Weekend zbliża się wielkimi krokami. W ostatnią sobotę i niedzielę pogoda była „w kratkę”. 7 czerwca zaczął się słonecznie. Była wysoka temperatura, ale nie brakowało lokalnych burz z opadami deszczu. 8 czerwca to już natomiast gwałtowne zjawiska, którym towarzyszyły obfite opady i porywisty wiatr.

Mieszkańcy Polski domagają się dobrej pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy ma dla nich dobre wieści. Najnowsza prognoza – na piątek, sobotę i niedzielę – jawi się optymistycznie.

Prognoza pogody na 13, 14 i 15 czerwca

Synoptycy informują, że z 13 na 14 czerwca zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. „Na południowym wschodzie okresami duże i tam możliwe przelotne opady deszczu” – czytamy. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to termometry wskażą nawet „od 20 do 25 stopni Celsjusza”. Natomiast wiatr będzie „słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich”.

A sytuacja z 14 na 15 czerwca? Można spodziewać się zachmurzenia w nasileniu małym i umiarkowanym, czyli tak jak dobę wcześniej. Z jednym jednak wyjątkiem. „Na zachodzie kraju (...) pod wieczór [mogą pojawić się – red.] przelotne opady deszczu i burze” – czytamy na stronie IMGW. Termometry wskażą maksymalnie „od 23°C na północnym wschodzie”, przez około 26°C w centrum, „do 29°C na zachodzie”. Powieje też wiatr – „słaby i umiarkowany, z kierunków południowych”, natomiast „na wschodzie – zmienny”.

Z 15 na 16 czerwca niebo również pokryte będzie chmurami (zachmurzenie małe lub umiarkowane). Można też spodziewać się opadów deszczu i burz. Temp. maks? „Od 17°C na północnym zachodzie, około 22°C w centrum, do 24°C na wschodzie”, natomiast „nad morzem – od 15°C do 17°C”. Polakom będzie towarzyszył także słaby lub umiarkowany wiatr – w porywach osiągający prędkość do 60 kilometrów na godzinę (zawieje z kierunków zachodnich).

Czytaj też:

Pogoda psuje plany. Środa pod znakiem deszczu, zawrotów głowy i chłoduCzytaj też:

RPO interweniował w sprawie upałów w polskich więzieniach. Służba Więzienna odpowiada