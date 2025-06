Nadciąga pogodowy armagedon. Niemal cała Polska w alertach. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia, które objęły obszar niemal całej Polski. Alerty I i II stopnia dotyczą nadchodzących upałów oraz burz, które mogą być bardzo gwałtowne.

Alerty burzowe I i II stopnia

W miejscach, gdzie obowiązywać będą alerty II stopnia, czyli m.in. całym województwie zachodniopomorskim, spodziewane są opady deszczu do 40 mm na metr kwadratowy. Lokalnie wystąpi też grad, a wiatr powieje w z prędkością osiągającą w porywach do 90 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia przed tymi sytuacjami obowiązują do późnych godzin wieczornych.

Z kolei ostrzeżenia I stopnia przed burzami obowiązują w częściach województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. W tych miejscach opady deszczu mogą osiągnąć do 30 mm, a wiatr do 85 km/h. Możliwy również jest grad, a alert obowiązuje do godziny 22.

Osobne ostrzeżenia wydano ze względu na wysokie temperatury. I i II stopnień alertów obejmuje większość województw południowych i centralnych, gdzie termometry pokażą powyżej 30°C.

Ostrzeżenia przed upałami

Ostrzeżenia I stopnia wydano dla województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz części lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i małopolskiego.

Ostrzeżenia II stopnia wydano częściowo dla województwa lubuskiego, a także dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego. Tam groźne warunki pogodowe mają potrwać w zależności od regionu do godziny 17 lub 20.

Co oznaczają stopnie ostrzeżeń? Stopień I mówi nam, że pojawią się warunki sprzyjające wystąpieniu zjawisk mogących powodować straty materialne i zagrożenie zdrowia lub życia. Zaleca się ostrożność i śledzenie prognoz. Stopień II ostrzega, iż spodziewane są zjawiska niebezpieczne – możliwe są poważne szkody i zagrożenia dla zdrowia i życia. Konieczne jest szczególne zachowanie bezpieczeństwa.

