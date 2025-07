Upały na Mazowszu, alerty w pasie centralnym. Jaka pogoda na weekend?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzowym popołudniem. Zagrożone jest zwłaszcza południe kraju oraz szeroki pas rozciągający się od południowego zachodu, do północnego wschodu przez Polskę centralną.

Ostrzeżenia pogodowe na sobotę

Alerty wydano dla województw: warmińsko-mazurskiego, opolskiego i prawie całego kujawsko-pomorskiego z dolnośląskim. Objęto nimi również wschód woj. pomorskiego i wielkopolskiego, zachód woj. łódzkiego, północ woj. podlaskiego oraz północny zachód woj. mazowieckiego i śląskiego. Dodatkowo oznaczono południowe krańce województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

IMGW prognozuje burze z umiarkowanymi, a miejscami silnymi opadami deszczu (od 20 do 25 mm, miejscami 35 mm). Powieje też gwałtowny wiatr, osiągający do 60 kilometrów na godzinę. Synoptycy obawiają się też gradu, którego prawdopodobieństwo oszacowano na 80 proc.

Alerty pogodowe I stopnia obowiązywać będą od godziny 12 do 21 w sobotę. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych. Burzowa aura najprawdopodobniej utrzyma się przez kolejne dni.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę 27 lipca prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami głównie na północy kraju. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, na południu i w centrum okresami o umiarkowanym natężeniu. We wschodniej i południowej części kraju pojawią się także burze, lokalnie z gradem.

Prognozowana suma opadów na południu i wschodzie oscylować będzie od 30 mm do 40 mm, na północy około 15-20 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 20°C nad morzem i na południu, około 23°C na zachodzie i południowym wschodzie do 28°C w centrum. Wiatr powieje słaby i umiarkowany z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru osiągną do 70 km/h.

