Jaka pogoda czeka nas na początek weekendu? Odetchniemy od upałów

Początek września przyniósł nam piękną, letnią pogodę. Upały w niektórych miejscach mogły nawet na tyle dać się we znaki, że piątkowe ochłodzenie wielu przyjmie z ulgą. Już w czwartek w nocy pojawią się pierwsze chmury. Początkowo na południowym wschodzie i wschodzie, a nad ranem na krańcach północno-zachodnich wystąpią przelotne opady deszczu.

Miejscami odnotujemy silne zamglenia, a we wschodniej połowie kraju również mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna oscylować będzie od 13°C do 17°C, na wybrzeżu do 18°C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, od 11°C do 13°C. Wiatr powieje przeważnie słaby, południowo-wschodni i wschodni, na Pomorzu okresami południowy, na południu miejscami zmienny. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach osiągnie do 80 km/h.

Prognoza pogody na piątek 5 września

Piątek przyniesie nam zachmurzenie umiarkowane i duże, choć przed południem możliwe będą również liczne rozpogodzenia. Głównie od godzin popołudniowych zaczną się przelotne opady deszczu oraz miejscami, głównie w centrum i na wschodzie kraju burze, gdzieniegdzie także z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to maksymalnie około 30 mm.

Rano na wschodzie lokalnie wystąpią zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 19°C do 23°C na zachodzie; od 24°C do 29°C na północnym wschodzie w centrum oraz w rejonach podgórskich Karpat; od 30°C do 31°C w południowo-wschodniej części kraju.

Wiatr powieje słaby i umiarkowany, na zachodzie i w centrum porywisty, wschodni i południowo-wschodni, od zachodu kraju stopniowo skręcający na zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr osiągnie w porywach prędkość do 80 km/h. Wysoko w Sudetach powieje początkowo w porywach do 65 km/h.

Czytaj też:

Najpiękniejsze trasy kolejowe w Europie na jednym bilecie. PKP ogłosiło promocjęCzytaj też:

Lady Gaga i Tim Burton. Przerażający teledysk do nowej piosenki