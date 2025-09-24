Potężny antycyklon nad Polską. Możliwe pierwsze przymrozki

Od wtorku nad Polską znajduje się potężny antycyklon Petralilly, który skutecznie odpycha fronty atmosferyczne i sprowadza do naszego kraju stabilną, suchą pogodę. Wiele wskazuje na to, że na najbliższe dni musimy pożegnać się z deszczem. Na horyzoncie widać za to sporo słońca i prawdziwie jesienne temperatury.

W związku z antycyklonem Petralilly przez najbliższe dni zachmurzenie w większości kraju będzie znikome. Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez IMGW, jedynie w środę i czwartek na południu i południowym zachodzie mogą pojawić się większe chmury oraz niewielkie, przelotne opady. Od zachodu po wschód kraju przeważać będą szerokie przejaśnienia.

Temperatura umiarkowana, ale noce chłodne. Możliwe pierwsze przymrozki

Aż do końca przyszłego tygodnia za dnia na termometrach widzieć będziemy przeważnie od 14 do 17 stopni Celsjusza. Najcieplej zapowiada się początek przyszłego tygodnia — wtedy miejscami w centrum i na zachodzie temperatura sięgnąć może nawet 18–19 stopni.

Wieczory i poranki przyniosą jednak wyraźny chłód. Nocami temperatura spadnie nawet do 3 stopni. Ponadto w kotlinach i na południu kraju możliwe są pierwsze przymrozki, nawet do –1 stopnia. Rześkie poranki mogą wiązać się także z mgłami, które później ustąpią miejsca słońcu.

Pogodna i sucha końcówka września. Na niebie dużo słońca

Ostatni weekend miesiąca zapowiada się bardzo stabilnie – dominować będzie słoneczna i sucha pogoda. W sobotę i niedzielę jedynie na północnym wschodzie pojawi się więcej chmur, ale bez istotnych opadów.

Początek października nie przyniesie radykalnych zmian. Synoptycy prognozują utrzymanie się związanej z antycyklonem suchej i przejrzystej pogody. Oznacza to przyjemne, jesienne dni z temperaturą w granicach 15–18 stopni, oraz coraz chłodniejsze noce, które mogą przynieść poranne mgły i przymrozki.

